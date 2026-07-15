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15.07.2026 11:17

Γιώργος Ψυχογιός: Η υποκριτική δικαιολογία για την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και διατήρηση της έδρας

15.07.2026 11:17
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Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για να υποστηρίξεις μία επιλογή σου στην πολιτική. Και φυσικά κάθε θέση και άποψη είναι σεβαστή, ακόμα κι αν υπάρχουν έντονες διαφωνίες.

Εκείνο όμως που δεν… αντέχεται είναι η υποκρισία και η καταφανής προσπάθεια για κοροϊδία.

Με απλά λόγια, πες ό,τι θες, αλλά μην προσβάλλεις τη νοημοσύνη των άλλων.

Παράδειγμα, ο Γιώργος Ψυχογιός. Ο βουλευτής Κορινθίας, που ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσβλέποντας στην ένταξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του προσπαθεί εναγωνίως και άτεχνα να δικαιολογήσει την αποχώρησή του και προφανώς να δικαιολογήσει και γιατί διατηρεί την έδρα και δεν παραιτείται όπως έχει θέσει ως ο πρώην πρωθυπουργός σε κάθε ενδιαφερόμενο για ένταξη στην ΕΛΑΣ.

Και προβάλλει ο Ψυχογιός το επιχείρημα ότι «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς, παράλληλες διαδρομές, αυτόνομες καθόδους και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του προοδευτικού και αριστερού χώρου».

Προσοχή: Την «δεν έχει ανάγκη η κοινωνία από αυτόνομες καθόδους»! Μα, αν υπάρχει μία δύναμη η οποία σταθερά και απαρέγκλιτα αναζητά συμμαχίες και δημιουργία μετώπου είναι ο… ΣΥΡΙΖΑ! Από τον οποίο φεύγει ο Ψυχογιός για να πάει στην ΕΛΑΣ, που έχει ξεκαθαρίσει ότι θα κατέβει… αυτόνομα, δεν ενδιαφέρεται διόλου για συνεργασίες και επιδιώκει την… αυτοδυναμία!

Καλό θα ήταν να προσέχουν τα επιχειρήματά τους οι βουλευτές που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ήδη ξεπεράσει τα όρια της γελοιότητας. Παράγουν περισσότερο ευτελισμό απ’ όσο μπορεί να αντέξει ο προοδευτικός κόσμος.

Ιδού η πλήρης ανάρτησή του – απολαύστε ψύχραιμα:

«Στην πολιτική μου διαδρομή, τα κριτήρια των αποφάσεών μου ήταν πάντοτε πολιτικά και συνειδησιακά.

Σήμερα, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς, παράλληλες διαδρομές, αυτόνομες καθόδους και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του προοδευτικού και αριστερού χώρου.

Για τον λόγο αυτό, δεν μπορώ πολιτικά να υπηρετήσω τη νέα κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Υπηρέτησα το κόμμα αυτό για παραπάνω από τη μισή μου ζωή, με αφοσίωση, ανιδιοτέλεια, συλλογικότητα και με γνώμονα τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες του χώρου. Θεωρώ τη διαδρομή αυτή αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής και προσωπικής μου ταυτότητας.

Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τη μεγάλη εικόνα για έναν ισχυρό προοδευτικό κι αριστερό πόλο που θα αντιπαρατεθεί σθεναρά και θα νικήσει τη ΝΔ και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης μου και σεβασμό στους συνοδοιπόρους μου όλα αυτά τα χρόνια, αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λόγω της βαθιάς και ξεκάθαρης πολιτικής μου διαφωνίας με τη σημερινή του στρατηγική.

Ως ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας θα συνεχίσω, με συνέπεια κι αποφασιστικότητα, να αγωνίζομαι για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των πολιτών της Κορινθίας και όχι μόνο, καθώς και για την πολιτική αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους και συναδέλφισσές μου, καθώς και τους εργαζόμενους και εργαζόμενες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για τη συνεργασία και την υπέρβαση που πολλές φορές κάναμε, για να ανταποκριθούμε στον ύψιστο ρόλο μας απέναντι στους πολίτες.

Ευχαριστώ, επίσης, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους μου στο κόμμα, τόσο κεντρικά όσο και στην Κορινθία. Με πολλούς και πολλές είμαι βέβαιος ότι θα ξαναβρεθούμε στις κοινωνικές και πολιτικές μάχες που έχουμε μάθει πάντα να δίνουμε.

Οι αγώνες για μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή στη χώρα, αλλά και για μια άλλη κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης παραμένουν κοινοί».

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