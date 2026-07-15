Σαλάτες: Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης

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Με την κυκλοσπορίαση και την «εκρηκτική διάρροια» στις Η.Π.Α να γίνονται πρωτοσέλιδα, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται πώς να μειώσουν τον κίνδυνο να αρρωστήσουν από τα χορταρικά στις σαλάτες.

Ενώ οι υγειονομικοί υπάλληλοι δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την πηγή της τρέχουσας επιδημίας, φρέσκα προϊόντα -όπως ο κόλιανδρος, ο βασιλικός, τα σμέουρα και τα φυλλώδη χόρτα έχουν συνδεθεί με προηγούμενα κρούσματα κυκλοσπορίας.

«Τα φυλλώδη λαχανικά έχουν συσχετιστεί με τροφιμογενείς επιδημίες επειδή καταναλώνονται χωρίς κάποια διαδικασία που μπορεί να σκοτώσει μικροοργανισμούς μετά τη συγκομιδή τους από το χωράφι», λέει ο Francisco Diez-Gonzalez, PhD , διευθυντής του Κέντρου για την Ασφάλεια των Τροφίμων και καθηγητής επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια στο Γκρίφιν.

Ενώ καμία μέθοδος καθαρισμού δεν μπορεί να εξαλείψει εντελώς κάθε επιβλαβές μικρόβιο, οι ειδικοί λένε ότι η σωστή επιλογή, το πλύσιμο, η αποθήκευση -και για ορισμένα πλούσια λαχανικά, το ζεμάτισμα– μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου τροφιμογενών ασθενειών.

Οδηγός βήμα – βήμα για το ασφαλές πλύσιμο των λαχανικών σαλάτας

Όλα τα φυλλώδη λαχανικά πρέπει να πλένονται πριν καταναλωθούν ωμά ή μαγειρεμένα για να μειωθεί η επιφανειακή μόλυνση. Για τα περισσότερα λαχανικά σαλάτας οι ειδικοί συνιστούν τα ακόλουθα βήματα.

Βήμα 1: Προετοιμάστε τον χώρο σας. Πριν χειριστείτε τα χόρτα σας, πλύνετε τα χέρια σας, τους πάγκους, τις σανίδες κοπής και τα μαχαίρια με ζεστό νερό και σαπούνι για να αποτρέψετε τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Βήμα 2: Μουλιάστε και σκουπίστε τα και στη συνέχεια ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό. Εάν τα χόρτα σας είναι ιδιαίτερα βρώμικα, ξεπλύνετε καλά κάθε φύλλο με δροσερό τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς και μικροοργανισμών από την επιφάνεια.

Βήμα 3: Στεγνώστε καλά. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία χρησιμοποιώντας ένα καθαρό στίφτη σαλάτας ή καθαρές χαρτοπετσέτες. Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση τυχόν υπολειπόμενης βρωμιάς και μικροβίων και επίσης επιβραδύνει την αλλοίωση κατά την αποθήκευση.

«Η συνολική διαδικασία πλύσης μειώνει περίπου το 90% των μικροβίων που σχετίζονται με την επιφάνεια των φύλλων και το στέγνωμα με χαρτοπετσέτες βοηθά στην ολοκλήρωση αυτής της μείωσης», λέει ο Δρ. Gonzalez.

Το ζεμάτισμα στα φυλλώδη λαχανικά προστατεύει

Το ζεμάτισμα μπορεί να μειώσει τα τροφιμογενή βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων των E. coli και της σαλμονέλας, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη θερμότητα.

«Το ζεμάτισμα γίνεται συνήθως ως πρόδρομος της κατάψυξης», λέει ο Martin Bucknavage, ανώτερος ειδικός στην ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Penn State στο State College.

«Διαμορφώνει το χρώμα και καταστρέφει τα ένζυμα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη μετατροπή του προϊόντος σε χυλό κατά την κατάψυξη και την απόψυξη. Το ζεμάτισμα καταστρέφει επίσης τα μικρόβια, επομένως έχει και υγιεινή λειτουργία» προσθέτει.

Η ελαχιστοποίηση της μόλυνσης ξεκινά πριν φέρετε τα προϊόντα σας στο σπίτι. Οι ειδικοί προτείνουν αυτές τις απλές συμβουλές.

Επιλέξτε φρέσκα, άθικτα χόρτα. Αναζητήστε φυλλώδη χόρτα που είναι τραγανά, με έντονο χρώμα και χωρίς υπερβολικούς μώλωπες, γλοιώδη υφή. Τα κατεστραμμένα φύλλα χαλάνε πιο γρήγορα, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη βακτηρίων.

Κρατήστε τα προϊόντα χωριστά από το ωμό κρέας. Η διασταυρούμενη μόλυνση είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους εξάπλωσης επιβλαβών βακτηρίων.

Κρατήστε τα φυλλώδη λαχανικά μακριά τα πουλερικά και τα θαλασσινά στο καλάθι αγορών σας και στις τσάντες των παντοπωλείων.

Παρόλο που τα λαχανικά σε σακούλες έχουν περιστασιακά συνδεθεί με κρούσματα τροφιμογενών ασθενειών, οι ειδικοί δεν συνιστούν να τα αποφεύγετε εντελώς.

Αντ’ αυτού, επιλέξτε σακούλες που είναι στο ψυγείο, κρύες στην αφή και χωρίς υπερβολική υγρασία, κατεστραμμένες συσκευασίες ή ληγμένες ημερομηνίες «ανάλωσης πριν από».

Πηγή: everydayhealth

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