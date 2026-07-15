F-16: Επιστρέφει στην Αθήνα με… πλοίο το μαχητικό που κατέπεσε στη Ζάκυνθο (Video)

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Με… το πλοίο της γραμμής (φέρι μπόουτ, παρακαλώ…) επιστρέφει στην Αθήνα το μαχητικό F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση την περασμένη Πέμπτη 8 Ιουλίου στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας είχε μεταβεί στη Ζάκυνθο, προκειμένου να εκτιμήσει τις ζημιές που υπέστη το αεροσκάφος, αφού το απομάκρυναν από τον διάδρομο του αεροδρομίου.

Εν συνεχία αποσυναρμολογήθηκαν τα φτερά και τα ξημερώματα της Τετάρτης συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο.

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