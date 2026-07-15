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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.07.2026 11:35

Η Synergia γιόρτασε το τέλος μιας δημιουργικής περιόδου

15.07.2026 11:35
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Περισσότερα από 300 μέλη, φίλοι και συνεργάτες της Synergia έδωσαν το «παρών», στο καλοκαιρινό πάρτι στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαίωσε τη δυναμική που έχει αναπτύξει το think tank, με ανθρώπους από τον χώρο της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Μέσα σε αυτόν τον ενάμιση χρόνο ζωής η Synergia, με πρόεδρο και συνιδρυτή τον Ορέστη Ομράν, έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που διευρύνει σταθερά την παρουσία του.

Μετά την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Προτάσεις Διακυβέρνησης για την Ελλάδα του Μέλλοντος», την διοργάνωση πάνελ στο Delphi Economic Forum, τις πολυπληθείς εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, και τη συστηματική παραγωγή policy briefs, άρθρων γνώμης στα μέσα ενημέρωσης, τώρα ετοιμάζει τα επόμενα βήματά της, με έμφαση στον σχεδιασμό νέων προτάσεων διακυβέρνησης και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε ολόκληρη τη χώρα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:34
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