Paramount – Warner: Με αγωγή κατά της συγχώνευσης και οι σεναριογράφοι των ΗΠΑ

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Η Ένωση Συγγραφέων/Σεναριογράφων Αμερικής μπήκε επισήμως στη «μάχη» κατά της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount/Skydance, με αγωγή που κατέθεσε χθες, ένα 24ωρο έπειτα από την αγωγή των γενικών εισαγγελέων 12 Πολιτειών της Αμερικής κατά της επικείμενης συγχώνευσης.

Οι σεναριογράφοι/συγγραφείς στο σκεπτικό της αγωγής υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση παραβιάζει την ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και θα προκαλέσει συγκεκριμένη ζημία στους συγγραφείς. Η αγωγή περιγράφει πώς η συγχώνευση θα μειώσει τις ευκαιρίες για τους συγγραφείς και πως θα προκαλέσει μείωση αμοιβών και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.

Στο μεταξύ, μεθαύριο, Παρασκευή, αναμένεται να εξεταστεί , από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ η αγωγή που υπέβαλε ο συνασπισμός των γενικών εισαγγελέων με αίτημα τουλάχιστον την προσωρινή απαγόρευση της συγχώνευση, με επιχείρημα νομικά κενά στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Η Paramount έχει περιθώριο ένστασης κατά της αγωγής έως αύριο, ενώ οι πολιτειακοί εισαγγελείς επιθυμούν ο δικαστής να εκδώσει την απόφαση έως τις 22 Ιουλίου, προειδοποιώντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή μετά την ημερομηνία αυτή. Οι εισαγγελείς επείγονται για απόφαση ως το τέλος της άλλης εβδομάδας επειδή περίπου την ίδια χρονική στιγμή αναμένεται να εκδώσει την απόφασή της η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη συναλλαγή, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ήδη εγκρίνει τη συμφωνία.

Πάντως οι νομικοί εκπρόσωποι της Paramount μάλλον αισιόδοξοι είναι και πάντως δεν φαίνεται να ανησυχούν για πιθανή εμπλοκή λόγω των αγωγών. Ο δικηγόρος της Paramount, Τζέφρι Κέσλερ θεωρεί ότι η συγχώνευση μπορεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως. «Το σχέδιο είναι να κλείσει η συμφωνία εντός του τρέχοντος τριμήνου και πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου», είπε ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας στο CNBC.

Τονίστηκε ότι ακόμα κι αν το μέγκα ντιλ ακυρωθεί η Paramount θα ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης, εφόσον χρειαστεί.

Σε ένδειξη επιθυμίας να εξασφαλίσει την προσφορά της για την WBD η Paramount νωρίτερα και έπειτα από τη «μάχη» διεκδίκησης με το Netflix και τις «επιθετικές προσφορές», δεσμεύτηκε να καταβάλλει ένα «τέλος αναμονής» ύψους 650 εκατ. δολαρίων κάθε τρίμηνο, για όσο διάστημα η συμφωνία παραμένει σε εκκρεμότητα. Η υπόσχεση αυτή προήλθε από την πεποίθηση ότι η ρυθμιστική διαδικασία θα ήταν ομαλή, κάτι που σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώθηκε.

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