Το «καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρα

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Η περιοδεία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Εύβοια, εκτός από επισκέψεις σε έργα και συναντήσεις με πολίτες, περιλάμβανε και ένα «καρφί» για τον Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας στα εγκαίνια του νέου οδικού άξονα Ροβιές – Ήλια, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε μια… βουτιά στο παρελθόν, λέγοντας ότι «είναι για μένα μεγάλη τιμή που μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας».

Είναι πλέον προφανές ότι «τα γάντια βγήκαν»…

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