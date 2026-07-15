Το αδιέξοδο παρατείνει τον πόλεμο, ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά παρατεταμένης σύγκρουσης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ελάχιστες είναι οι ελπίδες στην Μέση Ανατολή για μια ταχεία αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να αδυνατούν να επιλύσουν τη διαμάχη για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν εισέρχεται σε νέα φάση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διπλωματία μπορεί να τον ανακόψει. Οι προσπάθειες Αράβων, Πακιστανών και άλλων διαμεσολαβητών να επαναφέρουν τις διαπραγματεύσεις ή να αποκαταστήσουν την εκεχειρία δεν έχουν αποφέρει κανένα δημόσια ορατό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με δύο αναλυτές και ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις εξελίξεις που επικαλείται το Politico, η κυρίαρχη εκτίμηση στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής είναι ότι οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν προς το παρόν.

«Ο Λευκός Οίκος δεν είναι πραγματικά βέβαιος για το πού οδηγείται αυτή η κατάσταση», δήλωσε πρώην Αμερικανός αξιωματούχος που βρίσκεται σε επαφή με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως και άλλοι συνομιλητές του ρεπορτάζ, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών. «Αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετό καιρό. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, και αυτή είναι η βάση κάθε μορφής διπλωματίας.»

Οι νέες συγκρούσεις περιλαμβάνουν τον ναυτικό αποκλεισμό της ιρανικής ναυσιπλοΐας από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη εξαπολύει πολλαπλές επιθέσεις κατά συμμάχων της Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η Τεχεράνη πρέπει να εγκαταλείψει τον έλεγχο των ζωτικής σημασίας ενεργειακών θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν έχει αντέξει και στο παρελθόν ανάλογες επιθέσεις και έχει εξακολουθήσει να απειλεί τη ναυσιπλοΐα πετρελαίου με drones και πυραύλους. Παραμένει ασαφές κατά πόσο η νέα αυτή στρατιωτική εκστρατεία μπορεί να εξαλείψει αυτή την απειλή.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα επιχειρήσει να καταστρέψει τις ικανότητες του Ιράν που απειλούν τα Στενά», δήλωσε ο Φρεντ Φλάιτς, πρώην προσωπάρχης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας επί Τραμπ. «Πιθανότατα θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε τη λεγόμενη στρατηγική “κούρεμα του γρασιδιού”, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα απαντούν στρατιωτικά σε κάθε πρόκληση και στη συνέχεια ίσως απλώς χρειαστεί να περιμένουμε έως ότου ο ιρανικός λαός ανακτήσει τη χώρα του.»

Ο Τραμπ προχώρησε πάντως την Τρίτη σε μια περιορισμένη υποχώρηση, όταν ανασκεύασε προηγούμενη θέση του και ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν τέλος 20% στις χώρες που μεταφέρουν εμπορεύματα μέσω των Στενών. Αντί αυτού, δήλωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από την πλωτή οδό με αντάλλαγμα επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ιράν έκανε μια συμφωνία και την παραβίασε», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Ουέιλς. «Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ προτιμά πάντοτε την ειρήνη και τη διπλωματία, η συμφωνία βασίζεται στην τήρηση των δεσμεύσεων, και οι ενέργειες του Ιράν συνιστούν αποτυχία συμμόρφωσης με αυτές.»

Η νέα αυτή μεταστροφή αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του τρόπου λήψης αποφάσεων του προέδρου και της πολιτικής διακυβέρνησης που ασκεί, προσαρμοζόμενος στις εξελίξεις σχεδόν από λεπτό σε λεπτό.

Ωστόσο, οι σύμμαχοι του Λευκού Οίκου θεωρούν ότι η αμερικανική αντίδραση ήταν αναγκαία.

«Ο Τραμπ πρέπει να απαντά όταν οι Ιρανοί αθετούν τις δεσμεύσεις τους, και πιστεύω ότι αυτό κάνει», δήλωσε ο Άλεξ Γκρέι, προσωπάρχης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε μια κατάσταση ισορροπίας αν οι Αμερικανοί δεν αποδείξουν ότι είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν την αντίδρασή τους όταν χρειάζεται… Πρόκειται περισσότερο για μια τακτική απάντηση στην κακή συμπεριφορά τους.»

Λίγο πριν τεθεί σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, την Τρίτη, το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας και του Κουβέιτ, χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λιγότερο από ένα 24ωρο μετά από αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς διάρκειας πέντε ωρών κατά ιρανικών στόχων.

Μόνο ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 33 drones, έναν πύραυλο cruise και έναν βαλλιστικό πύραυλο.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή, κάτι που αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, στο πλαίσιο δύναμης περίπου 20 πολεμικών πλοίων και 2.500 πεζοναυτών που επιχειρούν στη θάλασσα. Τα περισσότερα από τα πλοία μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ενώ πολεμικά αεροσκάφη και συστήματα πυραυλικού πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν ανεπτυγμένα σε φιλικές χώρες κατά μήκος του Περσικού Κόλπου.

Συνολικά, περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές κατά κυβερνητικών και στρατιωτικών στόχων του Ιράν.

«Το οπλοστάσιο παραμένει στη θέση του», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Είμαστε εδώ, αντικαθιστούμε ορισμένα μέσα, αλλά δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε.»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το βράδυ της Τρίτης, τοπική ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις «ξεκίνησαν νέο κύκλο πληγμάτων κατά του Ιράν, προκειμένου να συνεχίσουν την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιεί για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ». Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν «ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται να επαναλάβουν τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμένων και παράκτιων περιοχών».

Η ιδιωτική εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παρακολουθούσε 23 πλοία που επιχειρούσαν στον Περσικό Κόλπο ως πιθανούς παραβάτες του αποκλεισμού, εκ των οποίων τα 10 μετέφεραν φορτία συνολικής αξίας περίπου 432,3 εκατ. δολαρίων.

Το πολύμηνο αδιέξοδο συνεχίζεται, καθώς δεν έχει επιτευχθεί μια οριστική και λειτουργική συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών. Αν και ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν μόλις πριν από έναν μήνα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων, έκτοτε αλληλοκατηγορούνται για επανειλημμένες παραβιάσεις των όρων του.

Το Ιράν, για παράδειγμα, θεώρησε ότι η συμφωνία του αναγνώριζε τον έλεγχο των Στενών, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου, λιπασμάτων και άλλων κρίσιμων αγαθών. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επιχείρησαν να διευκολύνουν τη διέλευση πλοίων με τρόπους που η Τεχεράνη εξέλαβε ως παραβίαση της συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον, αντίθετα, υποστήριξε ότι οι ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά υπονόμευαν την εκεχειρία.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θεωρεί την εκεχειρία λήξασα.

«Για μένα, έχει τελειώσει», δήλωσε κατά την άφιξή του στη Σύνοδο, λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Διαβάστε επίσης:

Οι ΗΠΑ χτυπούσαν επί 90 λεπτά το στρατηγικής σημασίας νησί Μεγάλο Τουνμπ στα Στενά του Ορμούζ

Θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα κλείσει κι άλλες θαλάσσιες οδούς – «Στραγγαλισμός» της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, στα ύψη το πετρέλαιο

Συναγερμός στο λιμάνι της Αμβέρσας μετά από διαρροή υδροφθορικού οξέος – Στο νοσοκομείο 28 εργαζόμενοι, 127 χρειάστηκαν φροντίδα