Ο ανιστόρητος αχταρμάς του Κασσελάκη βάζει «πλυντήριο» για ακροδεξιά, παρακράτος και αστυνομική βία

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Θα ήταν καλό – και για τον ίδιο και για τον κόσμο της σοουμπίζ και για όλους μας – ο Στέφανος Κασσελάκης να ασχοληθεί περισσότερο με την εκπομπή του στο YouTube παρά με θέματα «σκληρής πολιτικής» και πολιτικής ιστορίας.

Πέρα από το ότι δεν τα γνωρίζει – θέλουν και τρελό διάβασμα τα άτιμα – αυτά τα θέματα, δείχνει πως ό,τι έχει στο κεφάλι του το έχει μπερδεμένο, αδυνατώντας να ξεχωρίσει τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τις καταστάσεις.

Αυτή η τελευταία προσπάθεια δε που κάνει με την «εξυπνάδα» να βάλει σε ένα κατάλογο νέους ανθρώπους που έπεσαν θύματα σε διάφορες εποχές, μα για διάφορους και διαφορετικούς λόγους, για να πλασάρει την καραμέλα «καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται» είναι από ανιστόρητη έως θλιβερή. Η συγκεκριμένη φράση λέει κάτι μάλλον αυτονόητο σε μία πρώτη, απλή και σε ουδέτερο πλαίσιο συζήτηση. Κατ’ άλλους δεν λέει και τίποτα, ενώ στο τέλος τέλος μπορεί να είναι και φληνάφημα. Ας μην πιάσουμε τώρα φιλοσοφική και κοινωνιολογική συζήτηση

Είναι όμως βέβαιο ότι στην τρέχουσα δημόσια συζήτηση η φράση αυτή εισήχθη και με τη λογική μίας ιδιότυπης εξίσωσης. Κοινώς για να εξομοιωθούν τα εγκλήματα του δεξιού παρακράτους, του ακροδεξιού εξτρεμισμού και φασισμού (χρυσαυγίτες), αλλά και της αστυνομικής βίας με οτιδήποτε μπορεί να προσάψει κανείς στην ακροαριστερά.

Αλλά το πρόβλημα στη χώρα είναι συντριπτικά αυτό: Το δεξιό παρακράτος, ο ακροδεξιός εξτρεμισμός/φασισμός και η αστυνομικής δολοφονική βία. Προφανώς η τρομοκρατία (πχ, 17Ν), – για να ξεκαθαριστεί κι αυτό – δεν αφορά κανένα ιδεολογικό και πολιτικό φάσμα. Καταδικάζεται εξίσου, σταθερά και διαχρονικά απ’ όλες τις πλευρές.

Τι έκανε λοιπόν το κόμμα Κασσελάκη;

Έκανε έναν κατάλογο, με τίτλο «ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΙΝΥΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ», στον οποίο συμπεριέλαβε τα εξής ονόματα:

Τάσος Τούσης, 25 ετών

Σωτήρης Πέτρουλας,23 ετών

Διομήδης Κομνηνός, 17 ετών

Μιχάλης Καλτεζας 15 ετών

Ιάκωβος Κουμής 26 ετών

Θάνος Αξαρλιάν, 20 ετών

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος,15 ετών.

Βασίλης Μάγγος,26 ετών.

Ζακ Κωστόπουλος,33 ετών.

Παύλος Φύσσας, 34 ετών.

Σαχζάτ Λουκμάν, 27 ετών.

Αντώνης Καρυώτης, 36 ετών.

Νίκος Σαμπάνης,18 ετών.

Κώστας Φραγκούλης ,16 ετών.

Χρήστος, Μιχαλόπουλος, 17 ετών.

Θόδωρος Ζαβραδινός ,20 ετών

Και αναφέρει ότι «μακραίνει ανατριχιαστικά ο παραπάνω, (καθόλου πλήρης) κατάλογος των θυμάτων “της Βίας, απ’ όπου κι αν προέρχεται”».

Ε όχι λοιπόν. Δεν είναι απ’ όπου κι αν προέρχεται. Υπάρχουν βασικές πηγές «προέλευσης» της βίας.

Εκτός αν θες να βάλεις… πλυντήριο!

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