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16.07.2026 18:25

Νέα υψηλή τηλεθέαση για την ΕΡΤ1 χάρη στο δραματικό Αγγλία- Αργεντινή (15/7)

16.07.2026 18:25
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Αναμενόμενο ήταν το μερίδιο της ΕΡΤ1 χθες να ήταν μεγαλύτερο από εκείνο της Τρίτης.

Καταλυτική για το 15,5% ήταν η απευθείας μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ Αγγλίας- Αργεντινής με την δραματική εξέλιξη

Ο ανταγωνισμός επηρεάστηκε, ακόμα και οι Alpha και Mega, οι οποίοι είδαν τα μερίδια τους να διαμορφώνονται λίγο πάνω από το 10%, σύμφωνα με τη Nielsen.

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 19:38
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Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

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