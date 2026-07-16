Νέα υψηλή τηλεθέαση για την ΕΡΤ1 χάρη στο δραματικό Αγγλία- Αργεντινή (15/7)

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Αναμενόμενο ήταν το μερίδιο της ΕΡΤ1 χθες να ήταν μεγαλύτερο από εκείνο της Τρίτης.

Καταλυτική για το 15,5% ήταν η απευθείας μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ Αγγλίας- Αργεντινής με την δραματική εξέλιξη.

Ο ανταγωνισμός επηρεάστηκε, ακόμα και οι Alpha και Mega, οι οποίοι είδαν τα μερίδια τους να διαμορφώνονται λίγο πάνω από το 10%, σύμφωνα με τη Nielsen.

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