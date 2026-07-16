«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα»: Οργή στη Βρετανία για 18χρονο που παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένο και μετά πήγε για… πίτσα (Video)

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση ενός 18χρονου, ο οποίος χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν 84χρονο άνδρα, τον άφησε βαριά τραυματισμένο στον δρόμο και, αντί να καλέσει βοήθεια, επέστρεψε στο σπίτι του, για να φάει… πίτσα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή καθώς, μετά το τροχαίο, ο νεαρός έστειλε και ηχητικά μηνύματα σε φίλο του στα οποία περιέγραφε το συμβάν με τρόπο που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 22 Απριλίου, στο Ρέντκαρ της Βόρειας Γιορκσάιρ. Ο 18χρονος Σόνι Χόρσφαλ βρισκόταν στο τιμόνι ενός Audi A4 που είχε αποκτήσει μόλις λίγες ώρες πριν, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε τον 84χρονο Έντι, ο οποίος επέστρεφε πεζός στην κατοικία του μετά από επίσκεψη σε τοπική παμπ.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή πριν από τη σύγκρουση. Στο βίντεο φαίνεται ο ηλικιωμένος να κινείται δίπλα στον δρόμο και να στρέφει για λίγο το κεφάλι του προς τα πίσω. Λίγες στιγμές αργότερα, το όχημα ξεφεύγει από την πορεία του, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και πέφτει πάνω του με μεγάλη ταχύτητα, πριν απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ από τη ρόδα του αυτοκινήτου φαίνονται να εκτοξεύονται σπίθες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης που ακολούθησε αποκαλύφθηκε πως ο 18χρονος δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί. Η άδειά του είχε ήδη αφαιρεθεί, δεν διέθετε ασφάλιση για το όχημα και τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν πως κινείτο με υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνο τρόπο.

Οι Αρχές αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό του νεαρού. Σε αυτά καταγράφεται να κάνει επικίνδυνες προσπεράσεις και να παραβιάζει επανειλημμένα κόκκινα φανάρια πριν από τη σύγκρουση. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να αναφέρει: «Μόλις αγόρασα αυτό το θηρίο». Σε άλλο σημείο, τη στιγμή που περνά με κόκκινο σηματοδότη, λέει: «στο διάολο το κόκκινο φανάρι».

Τα μηνύματα μετά το τροχαίο και η ποινή του δικαστηρίου

Μετά την παράσυρση του ηλικιωμένου, ο Χόρσφαλ δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια, ούτε κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αντίθετα, έφυγε από το σημείο και προσπάθησε να εξαφανιστεί.

Περίπου δύο ώρες αργότερα επικοινώνησε μέσω Snapchat με φίλο του και του έστειλε ηχητικά μηνύματα. Σε ένα από αυτά ακούγεται να λέει: «Ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και γλίστρησα. Δεν ξέρω τι χτύπησα. Συγγνώμη φίλε, τρώω πίτσα». Σε άλλο μήνυμα είχε αναφέρει νωρίτερα: «Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα, φίλε».

Σε επόμενο ηχητικό μήνυμα παραδέχθηκε: «Φίλε, ένας άνθρωπος διαλύθηκε. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τον σκότωσα». Παράλληλα, περιέγραψε ότι μετά το περιστατικό έβγαλε το κλειδί από τη μίζα και απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο.

Teen sent chilling 'I've killed someone' text after hit-and-run – then got pizzahttps://t.co/4OIbLUdpqT pic.twitter.com/I1eI209DXo — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) July 15, 2026

Ο 84χρονος διεκομίσθη στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα. Υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, την πλάτη και το δεξί πόδι, ενώ χρειάστηκε να παραμείνει σχεδόν μία εβδομάδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρότι υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις, εξακολουθεί να υποφέρει από έντονους πόνους και μπορεί να περπατά μόνο για μικρές αποστάσεις με τη βοήθεια περιπατητήρα.

Ο νεαρός συνελήφθη την επόμενη ημέρα και δήλωσε ένοχος για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού εξαιτίας επικίνδυνης οδήγησης, οδήγηση χωρίς άδεια, χωρίς ασφάλιση και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου. Το Δικαστήριο του Ντάραμ τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης και του επέβαλε τετραετή απαγόρευση οδήγησης.

Στο δικαστήριο συγκλόνισε η κατάθεση του 84χρονου, ο οποίος δήλωσε: «Αναρωτιέμαι αν θα νιώσω ποτέ ξανά πραγματικά ασφαλής, ακόμη και όταν περπατώ στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό αυτό δεν μου προκάλεσε μόνο σοβαρούς τραυματισμούς. Μου πήρε την αυτοπεποίθηση, το αίσθημα ασφάλειας, την ανεξαρτησία και, σε μεγάλο βαθμό, την αξιοπρέπειά μου».

Η κόρη του ανέφερε πως η οικογένεια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του τροχαίου, ενώ η ντετέκτιβ Ρέιτσελ Τζόνσον χαρακτήρισε τη σύγκρουση «σοκαριστική και απολύτως αποτρέψιμη». Όπως τόνισε, «η οδήγηση είναι προνόμιο και ευθύνη, όχι δικαίωμα. Όποιος κάθεται πίσω από το τιμόνι χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια και οδηγεί απερίσκεπτα θέτει σε κίνδυνο αθώους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε καταλήξει σε τραγωδία».

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