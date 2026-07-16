Μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου ο τέταρτος συλληφθείς για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα – Απολογείται την Παρασκευή

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Ενώπιον της ανακρίτριας θα οδηγηθεί αύριο (17/7) ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ, κατά τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγιας Νέστορα.
Τον 25χρονο υπέδειξε στις αρχές ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Ο 24χρονος υποστήριξε ότι συνάντησε τον 25χρονο το βράδυ της 26ης Ιουνίου σε καφέ που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και του έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος.
Ο 24χρονος υποστήριξε ότι ο 25χρονος του είχε πει ότι συμφοιτητής που έχει μείνει άστεγος έψαχνε κάπου να μείνει.
Ο 25χρονος είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του διήρκησε 3 ώρες και κατασχέθηκαν διάφορα πειστήρια.
Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση.
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