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16.07.2026 17:21

Μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου ο τέταρτος συλληφθείς για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα – Απολογείται την Παρασκευή

16.07.2026 17:21
nestora

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Ενώπιον της ανακρίτριας θα οδηγηθεί αύριο (17/7) ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ, κατά τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγιας Νέστορα

Τον 25χρονο υπέδειξε στις αρχές ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Ο 24χρονος υποστήριξε ότι συνάντησε τον 25χρονο το βράδυ της 26ης Ιουνίου σε καφέ που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και του έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος.

Ο 24χρονος υποστήριξε ότι ο 25χρονος του είχε πει ότι συμφοιτητής που έχει μείνει άστεγος έψαχνε κάπου να μείνει.

Ο 25χρονος είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του διήρκησε 3 ώρες και κατασχέθηκαν διάφορα πειστήρια. 

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση. 

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