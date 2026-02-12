search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 00:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 23:39

Ρούτε μετά τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας: Πραγματική αλλαγή νοοτροπίας στο ΝΑΤΟ – Στο επίκεντρο άμυνα και Ουκρανία

12.02.2026 23:39
rutte nato

Την ικανοποίησή του για τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας, καθώς και στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Αύξηση αμυντικών δαπανών και ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής

Ο κ. Ρούτε επανέλαβε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση των δεσμεύσεων των κρατών-μελών αναφορικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον περασμένο Ιούνιο στη Χάγη αποτυπώνουν «μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας» και μια «πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα εντός του ΝΑΤΟ».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η αυξημένη ζήτηση πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη προσφορά, σημειώνοντας πως απαιτούνται «ποσότητα, ποιότητα και ταχύτητα». Αυτό, όπως υπογράμμισε, προϋποθέτει την ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανιών και την αύξηση των γραμμών παραγωγής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Για τη Γροιλανδία: «Οι διαφωνίες δεν με ανησυχούν»

Αναφερόμενος στις διαφωνίες που εκφράστηκαν εντός της Συμμαχίας σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι οι συζητήσεις και οι αποκλίσεις απόψεων είναι αναμενόμενες.

«Θα υπάρχουν πάντα συζητήσεις και διαφωνίες εντός του ΝΑΤΟ. Θα ήταν πολύ βαρετό αν δεν υπήρχαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν ανησυχεί για τις διαφοροποιήσεις που εκφράζονται.

Στήριξη στην Ουκρανία και τεχνολογική καινοτομία στο πεδίο της μάχης

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο συζητήθηκε παρουσία του νέου υπουργού Άμυνας της χώρας, Μιχαήλο Φεντόροφ, ο κ. Ρούτε σημείωσε ότι η Ουκρανία «ηγείται της τεχνολογικής επανάστασης» στο πεδίο της μάχης, κάνοντας λόγο για καινοτομία και προσαρμοστικότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι ο ουκρανικός λαός αντιμετωπίζει έναν σκληρό χειμώνα και τη «βαρβαρότητα» των επιθέσεων. «Το ΝΑΤΟ είναι στο πλευρό της Ουκρανίας», τόνισε.

Η απουσία του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας και η θέση των ΗΠΑ

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο κ. Ρούτε ρωτήθηκε για την απουσία του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πίτερ Χέγκσεθ.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής του υφυπουργού Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι και διαβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ».

Ειρηνευτική διαδικασία και εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «έσπασε το αδιέξοδο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τον περασμένο Φεβρουάριο και χαρακτήρισε θεμιτές τις πρωτοβουλίες διαλόγου, υπό την προϋπόθεση πλήρους διαφάνειας και συντονισμού με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Υπογράμμισε ότι ο κοινός στόχος παραμένει ο τερματισμός του πολέμου με τρόπο που να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Τέλος, σχολιάζοντας δηλώσεις από ρωσικής πλευράς, ανέφερε ότι έχει «σταματήσει να δίνει σημασία σε κάθε μεμονωμένη δήλωση», τονίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με στόχο μια διαρκή λύση.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Βίντεο της CIA στο YouTube στοχεύει σε Κινέζους αξιωματικούς – Αναμένονται αντιδράσεις από το Πεκίνο

Φρίκη στη Γαλλία: Ομολόγησε η 50χρονη που συνελήφθη για τον φόνο δύο βρεφών – Έκρυβε τις εγκυμοσύνες, τα έβαλε στον καταψύκτη μόλις γεννήθηκαν

Ο Τραμπ σχεδιάζει ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών για τη δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες έρχονται στο Σύνταγμα – Tι προβλέπει ο σχεδιασμός τους, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

orban-leaves
ΚΟΣΜΟΣ

«Παράλογο» λέει ο Όρμπαν: Ρήγμα ΕΕ–Ουγγαρίας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια – Στο τραπέζι η επιστροφή 10 δισ. ευρώ

lefkos oikos
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε και λίγο αργότερα κατέβασε ανακοίνωση για εμπορική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία

rutte nato
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε μετά τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας: Πραγματική αλλαγή νοοτροπίας στο ΝΑΤΟ – Στο επίκεντρο άμυνα και Ουκρανία

iran-tv
ΚΟΣΜΟΣ

«Λίστα θανάτου»: Η κρατική τηλεόραση του Ιράν στοχοποιεί τον Νετανιάχου και κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 00:07
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες έρχονται στο Σύνταγμα – Tι προβλέπει ο σχεδιασμός τους, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

orban-leaves
ΚΟΣΜΟΣ

«Παράλογο» λέει ο Όρμπαν: Ρήγμα ΕΕ–Ουγγαρίας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια – Στο τραπέζι η επιστροφή 10 δισ. ευρώ

lefkos oikos
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε και λίγο αργότερα κατέβασε ανακοίνωση για εμπορική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία

1 / 3