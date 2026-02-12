Ρούτε μετά τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας: Πραγματική αλλαγή νοοτροπίας στο ΝΑΤΟ – Στο επίκεντρο άμυνα και Ουκρανία

Την ικανοποίησή του για τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας, καθώς και στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Αύξηση αμυντικών δαπανών και ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής

Ο κ. Ρούτε επανέλαβε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση των δεσμεύσεων των κρατών-μελών αναφορικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον περασμένο Ιούνιο στη Χάγη αποτυπώνουν «μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας» και μια «πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα εντός του ΝΑΤΟ».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η αυξημένη ζήτηση πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη προσφορά, σημειώνοντας πως απαιτούνται «ποσότητα, ποιότητα και ταχύτητα». Αυτό, όπως υπογράμμισε, προϋποθέτει την ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανιών και την αύξηση των γραμμών παραγωγής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Για τη Γροιλανδία: «Οι διαφωνίες δεν με ανησυχούν»

Αναφερόμενος στις διαφωνίες που εκφράστηκαν εντός της Συμμαχίας σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι οι συζητήσεις και οι αποκλίσεις απόψεων είναι αναμενόμενες.

«Θα υπάρχουν πάντα συζητήσεις και διαφωνίες εντός του ΝΑΤΟ. Θα ήταν πολύ βαρετό αν δεν υπήρχαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν ανησυχεί για τις διαφοροποιήσεις που εκφράζονται.

Στήριξη στην Ουκρανία και τεχνολογική καινοτομία στο πεδίο της μάχης

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο συζητήθηκε παρουσία του νέου υπουργού Άμυνας της χώρας, Μιχαήλο Φεντόροφ, ο κ. Ρούτε σημείωσε ότι η Ουκρανία «ηγείται της τεχνολογικής επανάστασης» στο πεδίο της μάχης, κάνοντας λόγο για καινοτομία και προσαρμοστικότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι ο ουκρανικός λαός αντιμετωπίζει έναν σκληρό χειμώνα και τη «βαρβαρότητα» των επιθέσεων. «Το ΝΑΤΟ είναι στο πλευρό της Ουκρανίας», τόνισε.

Η απουσία του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας και η θέση των ΗΠΑ

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο κ. Ρούτε ρωτήθηκε για την απουσία του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πίτερ Χέγκσεθ.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής του υφυπουργού Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι και διαβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ».

Ειρηνευτική διαδικασία και εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «έσπασε το αδιέξοδο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τον περασμένο Φεβρουάριο και χαρακτήρισε θεμιτές τις πρωτοβουλίες διαλόγου, υπό την προϋπόθεση πλήρους διαφάνειας και συντονισμού με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Υπογράμμισε ότι ο κοινός στόχος παραμένει ο τερματισμός του πολέμου με τρόπο που να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Τέλος, σχολιάζοντας δηλώσεις από ρωσικής πλευράς, ανέφερε ότι έχει «σταματήσει να δίνει σημασία σε κάθε μεμονωμένη δήλωση», τονίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με στόχο μια διαρκή λύση.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Βίντεο της CIA στο YouTube στοχεύει σε Κινέζους αξιωματικούς – Αναμένονται αντιδράσεις από το Πεκίνο

Φρίκη στη Γαλλία: Ομολόγησε η 50χρονη που συνελήφθη για τον φόνο δύο βρεφών – Έκρυβε τις εγκυμοσύνες, τα έβαλε στον καταψύκτη μόλις γεννήθηκαν

Ο Τραμπ σχεδιάζει ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών για τη δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα