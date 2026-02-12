Ο Τραμπ σχεδιάζει ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών για τη δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα και θα αναλύσει λεπτομερώς τα σχέδια για μια δύναμη σταθεροποίησης εξουσιοδοτημένη από τον ΟΗΕ για τον παλαιστινιακό θύλακα στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη στο Reuters.

Αντιπροσωπείες από τουλάχιστον 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών αρχηγών κρατών, αναμένεται να παραστούν στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, της οποίας ο Τραμπ θα προεδρεύσει στις 19 Φεβρουαρίου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Τραμπ υπέγραψε έγγραφα στο Νταβός της Ελβετίας στις 23 Ιανουαρίου για την ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης. Η δημιουργία του συμβουλίου εγκρίθηκε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως μέρος του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα.

Ενώ οι περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, καθώς και μεγάλα αναδυόμενα έθνη όπως η Ινδονησία, έχουν ενταχθεί στο συμβούλιο, οι παγκόσμιες δυνάμεις και οι παραδοσιακοί δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ ήταν πιο επιφυλακτικοί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον ότι το Ισραήλ έχει ενταχθεί στο συμβούλιο.

Ο Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι το Συμβούλιο Ειρήνης ενδέχεται να προσπαθήσει να επιλύσει άλλες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο και να ανταγωνιστεί τα Ηνωμένα Έθνη. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συνάντηση την επόμενη εβδομάδα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στη Γάζα.

Είπαν ότι κεντρικό μέρος της συνάντησης θα είναι η ανακοίνωση του Τραμπ για ένα ταμείο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα, το οποίο θα περιλαμβάνει χρηματικές συνεισφορές από τα συμμετέχοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις προσφορές «γενναιόδωρες» και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν υποβάλει κανένα σαφές αίτημα για δωρεές.

«Άνθρωποι έχουν έρθει σε εμάς προσφέροντας», είπε ο αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος θα κάνει ανακοινώσεις σχετικά με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν».

Δύναμη σταθεροποίησης

Η ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης είναι βασικό μέρος της επόμενης φάσης του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, μια εύθραυστη εκεχειρία στον διετή πόλεμο ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου και η Χαμάς απελευθέρωσε ομήρους, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε κρατούμενους Παλαιστίνιους.

Ο Τραμπ θα ανακοινώσει ότι αρκετές χώρες σχεδιάζουν να παράσχουν αρκετές χιλιάδες στρατιώτες στη δύναμη σταθεροποίησης που αναμένεται να αναπτυχθεί στη Γάζα τους επόμενους μήνες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Κύριο μέλημα προς το παρόν είναι ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς που διστάζουν να παραδώσουν τα όπλα τους. Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και για την κατάθεση των όπλων τους θα λάβουν αμνηστία. Στα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα παρέχεται ασφαλής διέλευση στις χώρες υποδοχής, σύμφωνα με το σχέδιο.

Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης θα περιλαμβάνουν επίσης λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με το έργο της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, η οποία συστάθηκε για να αναλάβει την καθημερινή πολιτική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς. Η επιτροπή ανακοίνωσε τα μέλη της και πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση τον Ιανουάριο.

