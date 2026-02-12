Σάο Πάολο: Με νόμο θα επιτρέπεται η ταφή των κατοικιδίων μαζί με τους ιδιοκτήτες τους – Η συγκινητική ιστορία που ενέπνευσε την αλλαγή

Ένας σκύλος που παρέμεινε δίπλα στον τάφο του πρώην ιδιοκτήτη του για 10 χρόνια έδωσε τώρα το όνομά του σε έναν νέο νόμο που επιτρέπει στα κατοικίδια να ταφούν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο Σάο Πάολο.

Ο νέος νόμος – που ήδη αναφέρεται ανεπίσημα ως Νόμος του Μπομπ Κοβέιρο (Νόμος του Νεκροθάφτη), ως φόρος τιμής στον εμπνευστή του – υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα από τον κυβερνήτη της πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας της Βραζιλίας, τον συντηρητικό Ταρκίσιο ντε Φρέιτας.

Ο νόμος «αναγνωρίζει τον συναισθηματικό δεσμό μεταξύ των κηδεμόνων και των κατοικίδιων ζώων τους», σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας, και επιτρέπει την ταφή σκύλων και γατών σε τάφους και οικογενειακά οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτησίες ανήκουν στις οικογένειες των ιδιοκτητών τους.

The new law was inspired by the story of Bob Coveiro, a loyal dog who lived in a cemetery for 10 years following his owner’s death. When Bob passed away in 2021, he was granted a special permit to be buried alongside his human—and now, that right extends to all pet owners in the… pic.twitter.com/gXPJEdXuXk — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) February 11, 2026

Η πρώην ιδιοκτήτρια του Μπομπ πέθανε το 2011. Μετά την ταφή της, ο καφέ μακρύτριχος σκύλος μικτής φυλής αρνήθηκε να φύγει από το πλευρό της σε ένα νεκροταφείο στο Ταμποάο ντα Σέρα, μια πόλη 285.000 κατοίκων περίπου 12 μίλια από την πρωτεύουσα της πολιτείας, το Σάο Πάολο.

Λέγεται ότι συγγενείς προσπάθησαν αρκετές φορές να πάρουν τον σκύλο μακριά, αλλά πάντα επέστρεφε και τελικά υιοθετήθηκε από το προσωπικό του νεκροταφείου, το οποίο του παρείχε ένα κλουβί και τον τάιζε, τον έλουζε και τον εμβολίαζε τακτικά.

Ο σκύλος έγινε διάσημος σε εθνικό επίπεδο επειδή συνόδευε άλλες νεκρώσιμες πομπές, ενώ φέρεται να κρατούσε μια μικρή μπάλα στο στόμα του, προσπαθώντας να παίξει με τους επισκέπτες – κάτι που πολλοί θεώρησαν ως χειρονομία παρηγοριάς σε στιγμές πένθους.

Το 2021, αφού έφυγε από τον χώρο του νεκροταφείου, ο σκύλος χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα και πέθανε.

Υπήρξε εκτεταμένη δημόσια συγκίνηση και, καθώς δεν υπήρχε νομική διάταξη εκείνη την εποχή, το δημοτικό συμβούλιο του Ταμποάο ντα Σέρα έκανε μια εξαίρεση και επέτρεψε να ταφεί δίπλα στην ιδιοκτήτριά του.

Η ΜΚΟ Patre, η οποία ασχολείται με αδέσποτα ζώα, ξεκίνησε μια εκστρατεία crowdfunding για την εγκατάσταση ενός αγάλματος στο νεκροταφείο, όπου βρίσκεται από το 2022. «Ο φόρος τιμής και η ευγνωμοσύνη μας για τα μαθήματά σας στην αγάπη και την αφοσίωση», γράφει η πλάκα κάτω από το άγαλμα, προσθέτοντας ότι «ενώπιον του πένθους, [ο Μπομπ] μας δίδαξε να “προσφέρουμε μικρά μπαλάκια” και προσοχή όταν οι άλλοι το χρειάζονται περισσότερο».

Ένας από τους συντάκτες του νομοσχεδίου, ο Eduardo Nóbrega, ο συντηρητικός πολιτειακός βουλευτής, δημοσίευσε ότι «όποιος έχει χάσει ένα κατοικίδιο ξέρει: δεν είναι απλώς ένα ζώο. Είναι οικογένεια».

🚨🚨A loyal dog Bob coveiro who lived beside its owner’s grave for 10 years inspires a New Law in Brazil, permitting the burial of pets alongside their families in the state. pic.twitter.com/wd92nHdOrb February 12, 2026

Είπε ότι ο νόμος παρέχει μια «αξιοπρεπή και προσβάσιμη» εναλλακτική λύση στην προηγούμενη απαίτηση της αποτέφρωσης, το υψηλό κόστος της οποίας συχνά οδηγούσε τις οικογένειες να απορρίπτουν τα λείψανα με ακατάλληλο τρόπο.

Το Σάο Πάολο δεν είναι η πρώτη πολιτεία της Βραζιλίας που επιτρέπει την ταφή κατοικίδιων ζώων μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, κάτι που ισχύει ήδη στο Ρίο ντε Τζανέιρο και τη Σάντα Καταρίνα. Ένα ομοσπονδιακό νομοσχέδιο εκκρεμεί επίσης στην κάτω βουλή του κογκρέσου από το 2023.

Στην πόλη Απουκαράνα, στην πολιτεία Παρανά, ένας παρόμοιος νόμος αντιμετώπισε έντονη αντίθεση το 2024, με τους δημοτικούς συμβούλους να υποστηρίζουν, για παράδειγμα, ότι θα ήταν «ακατάλληλος» επειδή ένα νεκροταφείο είναι «ιερός τόπος», αλλά τελικά εγκρίθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Αναπάντεχες συμφωνίες ΗΠΑ-Ρωσίας μετά το τέλος του πολέμου – Το ρωσικό έγγραφο για το πιθανό οικονομικό deal και ο αντίκτυπος για Ευρώπη-Κίνα

Φρίκη στη Βρετανία: Ανήλικη βιαζόταν επί σειρά ετών από τον πατέρα, τα αδέλφια και τον παππού της

Φυλλορροεί η κυβέρνηση Στάρμερ: Παραιτήθηκε ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου