ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 13:17
30.01.2026 13:08

Το Κοιμητήριο Ρόδου έκοψε μία… διαφορετική πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε viral

30.01.2026 13:08
vasilopita-nekrotafeio

Έχουμε δει διαφορετικές βασιλόπιτες, αλλά αυτή που έκοψαν οι εργαζόμενοι στο Κοιμητήριο Ρόδου, ξεπερνά κάθε φαντασία.

Με δόση μαύρου χιούμορ, στην γιορτή τους έκοψαν τη βασιλόπιτα η οποία ήταν… μαύρη, στολισμένη με τάφους και ένα χέρι να… αναδύεται σαν ζόμπι που βλέπουμε σε ταινίες τρόμου.

Η πίτα… ευλογήθηκε από τον αιδεσμότατο Φιλόθεο, παρουσία και του δημάρχου Ρόδου. Τώρα για το αν αισθάνθηκε τυχερός αυτός που βρήκε το φλουρί στην συγκεκριμένη πίτα, θα σας γελάσουμε…

