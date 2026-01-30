Το Κοιμητήριο Ρόδου έκοψε μία… διαφορετική πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε viral

Έχουμε δει διαφορετικές βασιλόπιτες, αλλά αυτή που έκοψαν οι εργαζόμενοι στο Κοιμητήριο Ρόδου, ξεπερνά κάθε φαντασία.

Με δόση μαύρου χιούμορ, στην γιορτή τους έκοψαν τη βασιλόπιτα η οποία ήταν… μαύρη, στολισμένη με τάφους και ένα χέρι να… αναδύεται σαν ζόμπι που βλέπουμε σε ταινίες τρόμου.

Η πίτα… ευλογήθηκε από τον αιδεσμότατο Φιλόθεο, παρουσία και του δημάρχου Ρόδου. Τώρα για το αν αισθάνθηκε τυχερός αυτός που βρήκε το φλουρί στην συγκεκριμένη πίτα, θα σας γελάσουμε…

