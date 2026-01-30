Alert από Μαρουσάκη: Βαριά κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους, βροχές και υδροστρόβιλους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για πανελλαδικής έκτασης χειμωνιάτικη κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.
O K. Mαρουσάκης σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι ισχυρότερα από το απόγευμα του Σαββάτου ως και τη Δευτέρα, αν και υπογραμμίζει ότι πρόκειται για «φυσιολογική – αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη όπου όπως και σε κάθε κακοκαιρία έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή».
Αναλυτικά, ο μετεωρολόγος έγραψε τα εξής:
Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας θα συνεχίσει να βρίσκεται η χώρα μας και τα επόμενα 24ωρα με πιο σημαντική αυτή που αναμένεται από Σάββατο απόγευμα και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και για την οποία σημειώνουμε τα παρακάτω:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Επειδή με τα ονόματα που δίνονται στις κακοκαιρίες από την κάθε χώρα επικρατεί μεγάλη σύγχυση και ακούγοντας ένα όνομα κακοκαιρίας που επηρέασε μια περιοχή της Ευρώπης βγαίνουν συμπεράσματα που μόνο πανικό προκαλούν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν είναι σαν τα τρένα που περνάνε και το ίδιο τρένο θα μας έρθει και στην επόμενη στάση, αλλά τροποποιούνται στον χώρο και τον χρόνο. Με άλλα λόγια εξασθενούν, ενισχύονται, διαλυονται και πιθανόν να δημιουργούνται νέες κτλ. Αυτα είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείς μια μεθοδολογία για την οποία οι αποδέκτες δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη λογική.
Διαβάστε επίσης
Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αστικό λεωφορείο ενώ κατευθυνόταν στο συνεργείο – Σώος ο οδηγός (video)
Μεγάλα κομμάτια από σοβάδες έπεσαν σε σχολική αίθουσα στο Γαλάτσι
Μια αλεπού (και) στη Νέα Σμύρνη (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.