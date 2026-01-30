Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αστικό λεωφορείο ενώ κατευθυνόταν στο συνεργείο – Σώος ο οδηγός (video)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (30/1) στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα αστικό λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:40, ενώ το όχημα κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, το λεωφορείο δεν ήταν σε δρομολόγιο και πήγαινε στο συνεργείο, όταν λαμπάδιασε το πίσω μέρος του.

Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που έθεσαν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλα κομμάτια από σοβάδες έπεσαν σε σχολική αίθουσα στο Γαλάτσι

Μια αλεπού (και) στη Νέα Σμύρνη (video)

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος που νοσηλεύεται στη Ρουμανία – Επιτυχής και η χειρουργική επέμβαση (video)