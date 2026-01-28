search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

28.01.2026 13:19

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση βαν με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές – Τρεις ενήλικες τραυματίες

28.01.2026 13:19
φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (28/1) σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν βαν συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο σχολείο.

Τρεις επιβάτες του βαν τραυματίστηκαν, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου αλλά και οι 35 μαθητές που επέβαιναν σε αυτό είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου.

Ήταν γύρω στις 08:10 όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο που μετέφερε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στις σχολικές τους μονάδες.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο 44χρονος οδηγός του βαν καθώς και δύο επιβάτες αυτού, μια 28χρονη και μια 63χρονη. Στο βαν επέβαιναν άλλα τρία άτομα που δεν τραυματίστηκαν.

Επιπλέον δεν αναφέρθηκε τραυματισμός του 65χρονου οδηγού του λεωφορείου αλλά και των μαθητών.

Προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

