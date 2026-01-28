Τραγωδία με οπαδούς ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», αποκάλυψε τραυματίας σε Έλληνα γιατρό (video)

Μια μαρτυρία Ελληνα γιατρού που βρέθηκε στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετέφερε τη σοκαριστική μαρτυρία επιζώντα για το τι συνέβη.

Σύμφωνα με όσα είπε ο γιατρός Δημήτρης Κουκούλας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ επαναλάμβανε συνέχεια ότι κόλλησε το Line Assistance, μπλόκαρε δηλαδή το τιμόνι κατά την προσπέραση.

«Οι σοροί έχουν φύγει από το νοσοκομείο του Λούγκος. Η πρώτη εκτίμηση έγινε εδώ στο νοσοκομείο και μετά η διακομιδή στο πανεπιστημιακό. Νοσηλεύονται σε κλινικές και είναι καλά στην υγεία τους. Ήμουν εκεί στην επίσκεψη της πρέσβειρας και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που μπήκαν να δουν τους φίλους τους. Είμαι συγκλονισμένος γιατί συναντήθηκα με τους γονείς για την ταυτοποίηση. Έχει ενεργοποιηθεί όλο το πρωτόκολλο θα γίνει στην Τιμισοάρα», τόνισε ο γιατρός.

«Μόλις έμαθα ότι υπήρχαν Έλληνες πήγα εκεί να βοηθήσω για να δω ποιος είναι ποιος και συνεργάστηκα με τους συναδέλφους. Συνομίλησα με τους 2 από τους 3 τραυματίες. Ο πιο ελαφρά μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Line assistance. Εγινε προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι γιατί έγινε κάτι με το Line Assistance. Ενεργοποιήθηκε αυτό και μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είναι το lane assistance

Το lane assistance είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας του.

Το σύστημα παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω κάμερας κι αν ανιχνεύσει ότι το όχημα φεύγει από τη λωρίδα, επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και το επαναφέρει στη «σωστή» θέση.

Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για τον έλεγχο, αλλά το σύστημα βοηθά σημαντικά, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις ή όταν υπάρχει κόπωση.

Το εν λόγω σύστημα διαφέρει από όχημα σε όχημα καθώς υπάρχουν και περιπτώσει που κρατά ενεργά το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας, κάνοντας συνεχείς μικρές διορθώσεις στο τιμόνι.

