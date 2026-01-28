search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 10:41

Τραγωδία με οπαδούς ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», αποκάλυψε τραυματίας σε Έλληνα γιατρό (video)

28.01.2026 10:41
troxaio_roumania_paok_new

Μια μαρτυρία Ελληνα γιατρού που βρέθηκε στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετέφερε τη σοκαριστική μαρτυρία επιζώντα για το τι συνέβη.

Σύμφωνα με όσα είπε ο γιατρός Δημήτρης Κουκούλας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ επαναλάμβανε συνέχεια ότι κόλλησε το Line Assistance, μπλόκαρε δηλαδή το τιμόνι κατά την προσπέραση.

«Οι σοροί έχουν φύγει από το νοσοκομείο του Λούγκος. Η πρώτη εκτίμηση έγινε εδώ στο νοσοκομείο και μετά η διακομιδή στο πανεπιστημιακό. Νοσηλεύονται σε κλινικές και είναι καλά στην υγεία τους. Ήμουν εκεί στην επίσκεψη της πρέσβειρας και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που μπήκαν να δουν τους φίλους τους. Είμαι συγκλονισμένος γιατί συναντήθηκα με τους γονείς για την ταυτοποίηση. Έχει ενεργοποιηθεί όλο το πρωτόκολλο θα γίνει στην Τιμισοάρα», τόνισε ο γιατρός.

«Μόλις έμαθα ότι υπήρχαν Έλληνες πήγα εκεί να βοηθήσω για να δω ποιος είναι ποιος και συνεργάστηκα με τους συναδέλφους. Συνομίλησα με τους 2 από τους 3 τραυματίες. Ο πιο ελαφρά μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Line assistance. Εγινε προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι γιατί έγινε κάτι με το Line Assistance. Ενεργοποιήθηκε αυτό και μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είναι το lane assistance

Το lane assistance είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας του.

Το σύστημα παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω κάμερας κι αν ανιχνεύσει ότι το όχημα φεύγει από τη λωρίδα, επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και το επαναφέρει στη «σωστή» θέση.

Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για τον έλεγχο, αλλά το σύστημα βοηθά σημαντικά, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις ή όταν υπάρχει κόπωση.

Το εν λόγω σύστημα διαφέρει από όχημα σε όχημα καθώς υπάρχουν και περιπτώσει που κρατά ενεργά το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας, κάνοντας συνεχείς μικρές διορθώσεις στο τιμόνι.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί έξω από σχολείο

Στη ΜΕΘ του Παίδων λόγω γρίπης αγόρι 4 ετών – Διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο

Τραγωδία: Νεκρό βρέφος στο «Αγία Σοφία» – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

assimati saxinidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

joel-guerriau
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy

paxysrarkia new
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία παιδιών και ενηλίκων: Αισιόδοξα τα πρώτα αποτελέσματα από τα Προγράμματα «Προλαμβάνω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:26
violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

assimati saxinidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

joel-guerriau
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

1 / 3