Οπαδοί ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assist που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι του μοιραίου βαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το lane assist – που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είναι υπεύθυνο για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία ποιυ στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους ανθρώπους οπαδούς του ΠΑΟΚ – είναι ένα σύστημα που διαθέτουν τα περισσότερα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, και το οποίο παρακολουθεί διαρκώς την πορεία του αυτοκινήτου σου, και συγκεκριμένα κατά πόσο μένεις στα όρια της λωρίδας σου.
Το σύστημα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες τουλάχιστον, ενεργοποιηθηκε όταν το βαν αποπειράθηκε να κάνει προσπέραση και εκ των υστέρων μπλοκαρε το τιμόνι μην αφηνοντας το να επιστρέψει στη λωρίδα του με αποτελεσμα τη μοιραία σύγκρουση.
Το σύστημα διατήρησης λωρίδας διαφέρει ελαφρώς μεταξύ των κατασκευαστών, αλλά συνήθως λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια κάμερα τοποθετημένη πίσω από τον κεντρικό καθρέφτη.
Η κάμερα χρησιμοποιείται για να καταλάβει πού ακριβώς βρίσκεται το αυτοκίνητο σε σχέση με τις λωρίδες του δρόμου.
Έτσι το σύστημα είναι σε θέση να ειδοποιήσει τον οδηγό εάν το όχημα αποκλίνει από τη λωρίδα του χωρίς να έχει γίνει χρήση του ανάλογου φλας.
Αξίζει να σημειωθεί πως όσο προηγμένο και να είναι το σύστημα Lane Assist δεν αντικαθιστά σε τίποτα τον ανθρώπινο παράγοντα, για αυτό και πρέπει να έχει ο οδηγός στραμμένη την προσοχή σου στο δρόμο στον απόλυτο βαθμό.
Αυτό ισχύει για όταν τα διαχωριστικά έχουν καλυφθεί από χιόνι, χαλίκια, βρωμιά ή φύλλα το σύστημα δεν λειτουργεί!
Εάν ξεφύγει ο οδηγός από τη λωρίδα του και ενεργοποιηθεί το lane assist υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι που σε ειδοποιεί ανάλογα με την τεχνολογία και τον κατασκευαστή.
Αν επιλέξει κανείς να απενεργοποιήσει το lane assist από το αυτοκίνητό σου το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να το κλείσει από το αντίστοιχο κουμπί, ή να βρει την αντίστοιχη ρύθμιση (setting) στο ταμπλό – αναλόγως το μοντέλο του οχήματος. Μπορεί βέβαια να το επανενεργοποιήσει όποτε επιθυμεί
Διαβάστε επίσης
Οπαδοί ΠΑΟΚ: Οι δύο από τους τρεις τραυματίες επιστρέφουν στην Ελλάδα – 200 φίλαθλοι της ομάδας έξω από το νοσοκομείο
Τραγωδία με οπαδούς ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», αποκάλυψε τραυματίας σε Έλληνα γιατρό (video)
Βαρύ πένθος στη Θεσσαλονίκη για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ – Μεσίστιες οι σημαίες στο δημαρχείο, αναβάλλονται εκδηλώσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.