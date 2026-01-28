Οπαδοί ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assist που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι του μοιραίου βαν

Το lane assist – που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είναι υπεύθυνο για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία ποιυ στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους ανθρώπους οπαδούς του ΠΑΟΚ – είναι ένα σύστημα που διαθέτουν τα περισσότερα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, και το οποίο παρακολουθεί διαρκώς την πορεία του αυτοκινήτου σου, και συγκεκριμένα κατά πόσο μένεις στα όρια της λωρίδας σου.

Το σύστημα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες τουλάχιστον, ενεργοποιηθηκε όταν το βαν αποπειράθηκε να κάνει προσπέραση και εκ των υστέρων μπλοκαρε το τιμόνι μην αφηνοντας το να επιστρέψει στη λωρίδα του με αποτελεσμα τη μοιραία σύγκρουση.

Η λειτουργία του

Το σύστημα διατήρησης λωρίδας διαφέρει ελαφρώς μεταξύ των κατασκευαστών, αλλά συνήθως λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια κάμερα τοποθετημένη πίσω από τον κεντρικό καθρέφτη.

Η κάμερα χρησιμοποιείται για να καταλάβει πού ακριβώς βρίσκεται το αυτοκίνητο σε σχέση με τις λωρίδες του δρόμου.

Έτσι το σύστημα είναι σε θέση να ειδοποιήσει τον οδηγό εάν το όχημα αποκλίνει από τη λωρίδα του χωρίς να έχει γίνει χρήση του ανάλογου φλας.



Αξίζει να σημειωθεί πως όσο προηγμένο και να είναι το σύστημα Lane Assist δεν αντικαθιστά σε τίποτα τον ανθρώπινο παράγοντα, για αυτό και πρέπει να έχει ο οδηγός στραμμένη την προσοχή σου στο δρόμο στον απόλυτο βαθμό.

Αυτό ισχύει για όταν τα διαχωριστικά έχουν καλυφθεί από χιόνι, χαλίκια, βρωμιά ή φύλλα το σύστημα δεν λειτουργεί!

Πώς σε ειδοποιεί το lane assist ότι ξέφυγες από τη λωρίδα σου;

Εάν ξεφύγει ο οδηγός από τη λωρίδα του και ενεργοποιηθεί το lane assist υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι που σε ειδοποιεί ανάλογα με την τεχνολογία και τον κατασκευαστή.

Ηχητικό μήνυμα Εάν το σύστημα διαπιστώσει μέσω της ενσωματωμένης κάμερας πως το αυτοκίνητό ξεφεύγει από την λωρίδα του, σε προειδοποιεί μέσω ενός ηχητικού μηνύματος.

Εάν το σύστημα διαπιστώσει μέσω της ενσωματωμένης κάμερας πως το αυτοκίνητό ξεφεύγει από την λωρίδα του, σε προειδοποιεί μέσω ενός ηχητικού μηνύματος. Μήνυμα στο ταμπλό Άλλα lane assist προγράμματα, αντί για ηχητικό μήνυμα, προβάλλουν μια ειδοποίηση στο ταμπλό του οχήματος, ένα εικονίδιο που στοχεύει στην ενημέρωση του οδηγού πως το αυτοκίνητο δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το δρόμο.

Άλλα lane assist προγράμματα, αντί για ηχητικό μήνυμα, προβάλλουν μια ειδοποίηση στο ταμπλό του οχήματος, ένα εικονίδιο που στοχεύει στην ενημέρωση του οδηγού πως το αυτοκίνητο δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το δρόμο. Επαναφορά του αυτοκινήτου στη λωρίδα του Κάποια συστήματα έχουν τη δυνατότητα με το που αναγνωρίζουν την απομάκρυνση του οχήματος από τη λωρίδα του να το επαναφέρουν στη θέση του επεμβαίνοντας στην οδήγηση. Στην περίπτωση αυτή, εάν σαν οδηγός ηθελημένα ξέφυγε, το μόνο που έχει να κάνει είναι να ασκήσει περισσότερη πίεση στο τιμόνι ώστε να μπορέσει να το απενεργοποιήσει προσωρινά.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του lane assist;

Αυξημένη ασφάλεια Σ;αν τραγικ΄ειρωνία δοιαβάζει κανείς ότι «το σύστημα αυτό προειδοποιεί όταν ξεφεύγει ή επαναφέρει στη λωρίδα του οδηγεί στην αύξηση της ασφάλειας στους δρόμους και στη μείωση των ατυχημάτων». Επίσης σε περίπτωση που αφαιρεθεί ή κοιμηθεί ο οδηγός στο τιμόνι τον επαναφέρει αμέσως και έχει αποδειχθεί σωτήριο σε τέτοιες καταστάσεις.

Σ;αν τραγικ΄ειρωνία δοιαβάζει κανείς ότι «το σύστημα αυτό προειδοποιεί όταν ξεφεύγει ή επαναφέρει στη λωρίδα του οδηγεί στην αύξηση της ασφάλειας στους δρόμους και στη μείωση των ατυχημάτων». Επίσης σε περίπτωση που αφαιρεθεί ή κοιμηθεί ο οδηγός στο τιμόνι τον επαναφέρει αμέσως και έχει αποδειχθεί σωτήριο σε τέτοιες καταστάσεις. Σημαντική βοήθεια στην οδήγηση σε στενούς δρόμους Εάν κινείσαι σε στενούς δρόμους, το lane assist σε βοηθά να παραμένεις ευθυγραμμισμένος και να μην ξεφεύγεις από τα όρια του δρόμου.

Μπορώ να απενεργοποιήσω το σύστημα αυτό;

Αν επιλέξει κανείς να απενεργοποιήσει το lane assist από το αυτοκίνητό σου το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να το κλείσει από το αντίστοιχο κουμπί, ή να βρει την αντίστοιχη ρύθμιση (setting) στο ταμπλό – αναλόγως το μοντέλο του οχήματος. Μπορεί βέβαια να το επανενεργοποιήσει όποτε επιθυμεί

