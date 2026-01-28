Βαρύ πένθος στη Θεσσαλονίκη για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ – Μεσίστιες οι σημαίες στο δημαρχείο, αναβάλλονται εκδηλώσεις

Συγκλονισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από το τρομερό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο δήμος Θεσσαλονίκης αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου.

Ακόμη, με απόφαση του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, οι σημαίες του δήμου Θεσσαλονίκης στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου θα κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη θλίψης για την ανείπωτη αυτή τραγωδία και σεβασμού γι’ αυτούς τους νέους που ήθελαν μόνο να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Χθες ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με δήλωσή του έστειλε τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των θυμάτων αναφέροντας πως στη Θεσσαλονίκη ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999.

«Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στον δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας».

Μητροπολίτης Φιλόθεος: Πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός

«Με βαθύτατη οδύνη και συντετριμμένη καρδιά πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο επτά νέων ανθρώπων, οπαδών του ΠΑΟΚ, ομάδας της Θεσσαλονίκης σε οδικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Η απώλεια αυτή ακολούθησε την οδύνη όλων μας, από την απώλεια πέντε εργαζομένων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους», αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Προσθέτει δε, πως «η ομάδα του ΠΑΟΚ, στενά συνδεμένη με την ιστορία, την ψυχή και τη ζωή της Θεσσαλονίκης θρηνεί τα παιδιά της και ο πόνος για την απώλεια αυτή είναι πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός, γι’ αυτό και ολόκληρη η τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης πενθεί μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους».

Εκφράζει συλλυπητήριες ευχές προς τους γονείς, τα αδέλφια, τους συγγενείς και τους φίλους τους, ζητώντας από τον Θεό να τους ενισχύει, να τους παρηγορεί και να τους χαρίζει δύναμη στις δύσκολες αυτές ώρες. Παράλληλα, με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους αρμόδιους, αλλά και προς κάθε άνθρωπο, να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες της σωστής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, για την προστασία του πολυτίμου δώρου της ανθρώπινης ζωής, και να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε η εργασία να υπηρετεί τη ζωή και όχι να την απειλεί.

«Εύχομαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει τους κεκοιμημένους αδελφούς μας στην όντως Ζωή της Βασιλείας του Θεού και να χαρίζει σε όλους μας σύνεση, εγρήγορση και αγάπη», συμπληρώνει ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Η Αλεξάνδρεια πενθεί και μαζί της πενθεί η Ιερά Μητρόπολη»

Τα δικά του συλλυπητήρια εκφράζει και ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, για την τραγική απώλεια των επτά νέων ανθρώπων στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

«Ο πόνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος, καθώς τρία από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους κατάγονταν από την επαρχία μας. Η Αλεξάνδρεια πενθεί και μαζί της πενθεί η Ιερά Μητρόπολη», συμπληρώνει, προσευχόμενος ταχεία θεραπεία και ανάρρωση στους τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία: Νεκρό βρέφος στο «Αγία Σοφία» – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Αίγιο: Χαστούκισε την πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου – Αναζητείται για ενδοοικογενειακή βία

Αμπελόκηποι: Αγωνία για 35χρονη που αγνοείται από τον περασμένο Ιούνιο