search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 09:40

Βαρύ πένθος στη Θεσσαλονίκη για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ – Μεσίστιες οι σημαίες στο δημαρχείο, αναβάλλονται εκδηλώσεις

28.01.2026 09:40
dimarxeio_thess
voria.gr

Συγκλονισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από το τρομερό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο δήμος Θεσσαλονίκης αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου.

Ακόμη, με απόφαση του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, οι σημαίες του δήμου Θεσσαλονίκης στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου θα κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη θλίψης για την ανείπωτη αυτή τραγωδία και σεβασμού γι’ αυτούς τους νέους που ήθελαν μόνο να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Χθες ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με δήλωσή του έστειλε τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των θυμάτων αναφέροντας πως στη Θεσσαλονίκη ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999.

«Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στον δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας».

Μητροπολίτης Φιλόθεος: Πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός

«Με βαθύτατη οδύνη και συντετριμμένη καρδιά πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο επτά νέων ανθρώπων, οπαδών του ΠΑΟΚ, ομάδας της Θεσσαλονίκης σε οδικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Η απώλεια αυτή ακολούθησε την οδύνη όλων μας, από την απώλεια πέντε εργαζομένων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους», αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Προσθέτει δε, πως «η ομάδα του ΠΑΟΚ, στενά συνδεμένη με την ιστορία, την ψυχή και τη ζωή της Θεσσαλονίκης θρηνεί τα παιδιά της και ο πόνος για την απώλεια αυτή είναι πόνος κοινός, πόνος εκκλησιαστικός και κοινωνικός, γι’ αυτό και ολόκληρη η τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης πενθεί μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους».

Εκφράζει συλλυπητήριες ευχές προς τους γονείς, τα αδέλφια, τους συγγενείς και τους φίλους τους, ζητώντας από τον Θεό να τους ενισχύει, να τους παρηγορεί και να τους χαρίζει δύναμη στις δύσκολες αυτές ώρες. Παράλληλα, με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους αρμόδιους, αλλά και προς κάθε άνθρωπο, να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες της σωστής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, για την προστασία του πολυτίμου δώρου της ανθρώπινης ζωής, και να τηρούνται με ευλάβεια και αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε η εργασία να υπηρετεί τη ζωή και όχι να την απειλεί.

«Εύχομαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει τους κεκοιμημένους αδελφούς μας στην όντως Ζωή της Βασιλείας του Θεού και να χαρίζει σε όλους μας σύνεση, εγρήγορση και αγάπη», συμπληρώνει ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Η Αλεξάνδρεια πενθεί και μαζί της πενθεί η Ιερά Μητρόπολη»

Τα δικά του συλλυπητήρια εκφράζει και ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, για την τραγική απώλεια των επτά νέων ανθρώπων στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

«Ο πόνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος, καθώς τρία από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους κατάγονταν από την επαρχία μας. Η Αλεξάνδρεια πενθεί και μαζί της πενθεί η Ιερά Μητρόπολη», συμπληρώνει, προσευχόμενος ταχεία θεραπεία και ανάρρωση στους τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία: Νεκρό βρέφος στο «Αγία Σοφία» – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Αίγιο: Χαστούκισε την πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου – Αναζητείται για ενδοοικογενειακή βία

Αμπελόκηποι: Αγωνία για 35χρονη που αγνοείται από τον περασμένο Ιούνιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

via_anilikon
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

HATZIKOSTA_HOSPITAL_IOANNINA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Απίστευτα πράγματα – Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν… εξυπηρετήθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου

egnatia_odos_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε βανάκι πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα (video)

boulez-kadesha-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Μέγαρο και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τιμούν τον Πιερ Μπουλέζ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:34
melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

via_anilikon
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

HATZIKOSTA_HOSPITAL_IOANNINA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Απίστευτα πράγματα – Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν… εξυπηρετήθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου

1 / 3