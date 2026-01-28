Αμπελόκηποι: Αγωνία για 35χρονη που αγνοείται από τον περασμένο Ιούνιο

Σχεδόν επτά μήνες μετά την εξαφάνιση μιας 35χρονης γυναίκας τον περασμένο Ιούνιο από τους Αμεπλόκηπους ενημερώθηκε το Χαμόγελο του Παιδιού που προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση δημοσιοποιώντας τα στοιχεία της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανάρτηση η 35χρονη Κατερίνα Μπούμη εξαφανίστηκε την 1/6/2025, από την περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα.

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα, 27/01/2026, για την εξαφάνιση της Κατερίνας Μπούμη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Κατερίνα Μπούμη έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

