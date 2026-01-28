search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 08:26

Αμπελόκηποι: Αγωνία για 35χρονη που αγνοείται από τον περασμένο Ιούνιο

28.01.2026 08:26
abelokipi_exafanisi

Σχεδόν επτά μήνες μετά την εξαφάνιση μιας 35χρονης γυναίκας τον περασμένο Ιούνιο από τους Αμεπλόκηπους ενημερώθηκε το Χαμόγελο του Παιδιού που προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση δημοσιοποιώντας τα στοιχεία της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανάρτηση η 35χρονη Κατερίνα Μπούμη εξαφανίστηκε την 1/6/2025, από την περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα.

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα, 27/01/2026, για την εξαφάνιση της Κατερίνας Μπούμη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Κατερίνα Μπούμη έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Σοκ στα Ψαχνά – 41χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Οι τραγωδίες που σημάδεψαν τον ΠΑΟΚ: Από το τροχαίο στα Τέμπη το 1999, στο δυστύχημα στη Ρουμανία

Οδύνη για του νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ – Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες – Πώς έγινε η μετωπική του βαν με τη νταλίκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

via_anilikon
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

HATZIKOSTA_HOSPITAL_IOANNINA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Απίστευτα πράγματα – Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν… εξυπηρετήθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου

egnatia_odos_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε βανάκι πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα (video)

boulez-kadesha-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Μέγαρο και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τιμούν τον Πιερ Μπουλέζ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:33
melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

via_anilikon
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

HATZIKOSTA_HOSPITAL_IOANNINA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Απίστευτα πράγματα – Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν… εξυπηρετήθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου

1 / 3