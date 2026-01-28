Εύβοια: Σοκ στα Ψαχνά – 41χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Ψαχνών στην Εύβοια, από τον αιφνίδιο θάνατο μιας 41χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από συγγενείς της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του eviaonline η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Η 41χρονη διέμενε στην περιοχή των Ψαχνών στον δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν πλέον αργά.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της είναι μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

