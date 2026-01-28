Οι τραγωδίες που σημάδεψαν τον ΠΑΟΚ: Από το τροχαίο στα Τέμπη το 1999, στο δυστύχημα στη Ρουμανία

Θρηνεί ξανά η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς φίλους της ομάδας, που ταξίδευαν οδικώς στη Λυών της Γαλλίας για να δουν τη μάχη του Δικέφαλου του Βορρά με τη γαλλική ομάδα.

Όλα συνέβησαν όταν το βαν που μετέφερε 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, ενώ επιχειρούσε προσπέραση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με την τραγική κατάληξη, 7 νεκροί και τρεις τραυματίες.

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Σαββίδης.

Η «ασπρόμαυρη» τραγωδία του 1999 στα Τέμπη

Μνήμες από το παρελθόν έρχονται στο νου όσων είχαν ζήσει άλλη μια ασπρόμαυρη τραγωδία, αυτή του 1999.

Στις 4 Οκτωβρίου 1999, έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε από την Αθήνα συγκρούστηκε με φορτηγό και κατέληξε σε χαράδρα. Μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, τα πούλμαν των οπαδών ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής.

Κανείς από τους 3.500 φίλους του «δικέφαλου του Βορρά» που είχαν βρεθεί στο Μαρούσι και πανηγύριζαν το γκολ του Νάγκμπε στο 78ο λεπτό, που είχε φέρει το ματς στα ίσια, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξημέρωνε μια μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν το δυστύχημα στα Τέμπη, το λεωφορείο ανέλαβε να οδηγήσει ο γιος του ιδιοκτήτη, αντικαθιστώντας τον κανονικό οδηγό. Περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα, δύο χιλιόμετρα πριν από τα διόδια των Τεμπών, το τουριστικό λεωφορείο του ΣΦ ΠΑΟΚ Κορδελιού επιχείρησε προσπέραση.

Κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, το λεωφορείο βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα μικρό φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και έπεσε σε χαντάκι βάθους οκτώ μέτρων.

Τα θύματα ήταν οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, Χριστίνα Τζιόβα, Αναστάσιος Θέμελης, Γεώργιος Γκανάτσιος και Κυριάκος Λαζαρίδης.

Στο σημείο έχει ανεγερθεί μνημείο με τη φράση: «Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνεχίζει παραπέρα», υπενθυμίζοντας την αφοσίωση και την αγάπη των νεαρών φιλάθλων προς την ομάδα τους.

Τότε η ευχή όλων ήταν «να μην ξαναζήσει καμία ομάδα τέτοια τραγωδία».

Η ιστορία επαναλαμβάνεται 26 χρόνια μετά, σε μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής και ετοιμάζεται να «σφραγίσει» με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση στην επόμενη φάση του UEFA Europa League.

Τώρα πια θα αφορά και τους νεκρούς του 2026 το σύνθημα που ακούγεται από τις κερκίδες της Τούμπας για τα παιδιά του 1999.

«Δικέφαλε μου κάποτε για σένα,

έξι παιδιά, φύγαν απ’ τη ζωή,

τους πήρε η αγάπη τους για σένα,

μα πάντα θα’ ναι ζωντανοί

Αδέρφια μας, εκεί ψηλά που ζείτε,

παρέα μας φωνάξτε δυνατά,

να ξέρετε εσείς μας οδηγείτε,

από το ’99.!»

H απώλειά τους δεν έχει ξεχαστεί από τον ΠΑΟΚ, έχει χαραχθεί βαθιά στο «σώμα» του συλλόγου και τιμάται ανελλιπώς κάθε χρόνο η μνήμη των έξι «αετόπουλων».

