Αίγιο: Χαστούκισε την πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου – Αναζητείται για ενδοοικογενειακή βία

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Αίγιο, έξω από σούπερ μάρκετ, όταν ένας άνδρας χαστούκισε την πρώην σύντροφό του σε δημόσιο χώρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr, πρόκειται για έναν 32χρονο άνδρα και μία συνομίληκή του γυναίκα, που στο παρελθόν διατηρούσαν εξωσυζυγική σχέση, η οποία έχει πλέον λήξει, ενώ οι δύο βρίσκονταν σε διάσταση.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο άνδρας φέρεται να χαστούκισε τη γυναίκα σε δημόσιο χώρο σε μια έντονη σκηνή ζηλοτυπίας.

Η 32χρονη μετέβη άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, όπου υπέβαλε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης:

«Μύριζε καιρό πριν την έκρηξη» – Μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών

Αμπελόκηποι: Αγωνία για 35χρονη που αγνοείται από τον περασμένο Ιούνιο

Χίος: Πολλά προβλήματα από τις ισχυρές καταιγίδες – Χείμαρροι οι δρόμοι στα χωριά, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις (video)