ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.01.2026 08:24

Χίος: Πολλά προβλήματα από τις ισχυρές καταιγίδες – Χείμαρροι οι δρόμοι στα χωριά, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις (video)

28.01.2026 08:24
chios_kakokairia_new

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το απόγευμα της Τρίτης (27/1) τη Χίο, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες.

Σε πολλά χωριά του νησιού δημιουργήθηκαν ορμητικοί χείμαρροι, ενώ σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, εξαιτίας της κακοκαιρίας οι υπηρεσίες επενέβησαν σε 16 συμβάντα σε όλη τη Χίο, που ήταν σε πορτοκάλι συναγερμό μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης.

Χείμαρροι δημιουργήθηκαν στην περιοχή των Καμποχώρων, με τα ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κατοικημένες περιοχές.

Μεγάλα προβλήματα παρατηρήθηκαν νωρίς το βράδυ της Τρίτης και στην περιοχή Μέγας Λιμνιώνας, με την περιοχή να έχει πλημμυρίσει.

Εύβοια: Σοκ στα Ψαχνά – 41χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Οι τραγωδίες που σημάδεψαν τον ΠΑΟΚ: Από το τροχαίο στα Τέμπη το 1999, στο δυστύχημα στη Ρουμανία

Οδύνη για του νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ – Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες – Πώς έγινε η μετωπική του βαν με τη νταλίκα

