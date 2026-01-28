«Μύριζε καιρό πριν την έκρηξη» – Μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών

Οι μαρτυρίες συγγενών και φίλων των θυμάτων της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα που μιλούν για έντονη οσμή αερίου εβδομάδες πριν από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων, ρίχνουν βαριά σκιά στην έρευνα και ανοίγουν ξανά το ερώτημα αν η καταστροφή μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Το topontiki.gr μίλησε με ανθρώπους των πέντε εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους και το συμπέρασμα είναι ότι οι ίδιες εδώ και καιρό είχαν μεταφέρει στους δικούς τους ότι μια έντονη οσμή αερίου υπήρχε στους χώρους του εργοστασίου, εκεί που τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας συνέβη η μοιραία έκρηξη.

Τόσο η κ. Ανδρονίκη Κατσαρού, μητέρα της Έλενας Κατσαρού όσο και ο θείος της περιγράφουν με εμφανή οργή το πώς οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο είχαν αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο στον χώρο εργασίας τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την έκρηξη. «Τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας. Έλεγαν δεν είναι τίποτε συνεχίστε», ανέφεραν σχετικά με συζητήσεις που γίνονταν μεταξύ των εργαζομένων και στους υπεύθυνους χωρίς να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση ή μέριμνα για διερεύνηση των ενδείξεων. «Δεν γίνονταν συντηρήσεις στο εργοστάσιο. Εδώ και κάμποσο καιρό τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο. Μας ανατίναξαν», επισημαίνει η κ. Ανδρονίκη συγκλονισμένη από την απώλεια της κόρης της. Παρόμοιες είναι και οι μαρτυρίες συγγενών και άλλων θυμάτων της τραγωδίας.

Η ίδια εικόνα περιγράφεται και από άλλους συγγενείς. Συγγενής της Αγάπης Μπούνοβα από το Μεγαλοχώρι Τρικάλων ανέφερε στο topontiki.gr ότι είχε ακούσει από την ίδια να συζητά και με άλλους εργαζόμενους πως «όντως υπήρχε μια μυρωδιά από υγραέριο εδώ και κάποιες μέρες χωρίς όμως να υπάρξει κάποια κίνηση από τους υπεύθυνους». Αλλά και στο Γριζάνο Τρικάλων το χωριό της Αναστασίας Νάσιου η οποία είχε έρθει από τη Γερμανία και εργαζόταν στο εργοστάσιο τους τελευταίους μήνες, συγγενείς και φίλοι της ανέφεραν στο topontiki.gr ότι η ίδια μαζί με άλλες εργαζόμενες – από το χωριό εργάζονται εκεί τουλάχιστον 20 άτομα- συζητούσαν ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχε μια οσμή αερίου.

Βέβαια η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Υπάρχουν και μαρτυρίες κάποιων που υποστηρίζουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια ασυνήθιστη οσμή ή ότι, αν υπήρχε κάτι σοβαρό, θα είχε αναφερθεί άμεσα. Αυτές οι αντικρουόμενες μαρτυρίες συνθέτουν ένα θολό τοπίο, στο οποίο έρχεται να ρίξει φως η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών που ξεκίνησε από τις άθικτες δεξαμενές αερίου που βρίσκονταν εξωτερικά. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η διαρροή αερίου δεν ήταν στιγμιαίο γεγονός, αλλά μια διαδικασία που εξελισσόταν αθόρυβα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι σωληνώσεις που τροφοδοτούσαν τις δεξαμενές ήταν θαμμένες βαθιά στο έδαφος και διέσχιζαν τοίχους και δομικά στοιχεία του υπογείου. Όταν οι πυροσβέστες προχώρησαν σε παρεμβάσεις και άνοιξαν τμήματα του σκυροδέματος, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που εξηγούσε τη σφοδρότητα της έκρηξης. Το αέριο είχε διαποτίσει το έδαφος και τα υλικά του κτιρίου, μετατρέποντας το υπόγειο σε έναν κλειστό χώρο υψηλού κινδύνου. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μαζί με πραγματογνώμονες και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συνεχής διαρροή οδήγησε σε μαζική συσσώρευση αερίου. Το μείγμα εγκλωβίστηκε χαμηλά, στο δάπεδο του υπογείου, και αρκούσε ένας απλός σπινθήρας για να σημειωθεί η έκρηξη. Την Τρίτη, αστυνομικοί της ΔΑΕΕ προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, του υπευθύνου ασφαλείας και του υπευθύνου βάρδιας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, καθώς και πρόκληση έκρηξης σε χώρο εργασίας, στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

