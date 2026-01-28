Φωτογραφία ντοκουμέντο με τη διάβρωση στους σωλήνες προπανίου στο υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» – Βαριές κατηγορίες στους 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη

Δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σχηματίζεται από την Πυροσβεστική σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την έκρηξη και πυρκαγιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τελευταία επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Το ΕΡΤnews παρουσίασε φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να δουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι συσσωρεύθηκε μεγάλος όγκος προπανίου και από κάποιον σπινθήρα, προκλήθηκε η μεγάλη έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο υπέδαφος η διαρροή

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού που είναι μεταξύ των θυμάτων και εργάζεται και η ίδια στο εργοστάσιο για 28 χρόνια, καταγγέλλει πως «εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε κανένας σημασία». Από την πλευρά της εργαζόμενη στο πόστο των γυναικών που χάθηκαν δηλώνει πως εντός των εγκαταστάσεων «δεν μύριζε κάτι» και «αν το είχαμε καταλάβει θα είχαμε πει στους υπεύθυνους».

«Έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια είχε η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στην Βιολάντα, αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα», είπε συγκινημένη και συμπλήρωσε: «έχω το εγγονάκι μου τώρα εγώ, τι θα κάνω; Τι θα κάνω, που θα σταθώ; Θα γυρίσει το παιδί μου πίσω; Το παιδί μου δεν γυρίζει».

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Οι συλληφθέντες απολογούνται από το απόγεμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Την ίδια ώρα, υπό εξέταση έχουν μπει όλα τα σχέδια ασφαλείας του εργοστασίου, με τους ειδικούς να αναζητούν, μεταξύ άλλων, αν υπήρχε σωστό σύστημα ενδοεπικοινωνίας και αν υπήρξε κάποια προειδοποίηση από συναγερμό σε περίπτωση διαρροής.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, οι οποίες εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια του εργοστασίου, την ώρα του μοιραίου συμβάντος.

Ανάμεσά τους, νέες μητέρες με μικρά παιδιά, αλλά και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, που εργάζονταν στο εργοστάσιο προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για να βγουν στη σύνταξη.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, ήταν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, από το Γαρδίκι Τρικάλων, ενώ μέχρι το 2020 διατηρούσε κομμωτήριο στην περιοχή.

Η ίδια είχε ξεκινήσει να εργάζεται στο εργοστάσιο προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της, με τον σύζυγό της να βρίσκεται από εχτές σε κατάσταση σοκ.

Έλενα Κατσαρού

Στα θύματα περιλαμβάνεται και η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος, η οποία ήταν παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, 13 ετών.

Η 45χρονη εργαζόταν για πολλά χρόνια στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ενώ στο ίδιο εργοστάσιο εργαζόταν και η μητέρα της, με τις δύο γυναίκες να δουλεύουν σε αντίθετες βάρδιες προκειμένου να μένει πάντα κάποια με το παιδί.

Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Νεκρή είναι και η 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών. Το ένα της παιδί σπουδάζει, ενώ το μικρότερο πηγαίνει τρίτη λυκείου.

Η 56χρονη εργαζόταν επί 10 χρόνια στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Αναστασία Νάσιου

Στα θύματα της τραγωδίας και η 65χρονη Αναστασία Νάσιου, η οποία καταγόταν από το Γριζάνο Φαρκαδόνας και για χρόνια ζούσε και εργαζόταν δούλευε στη Γερμανία.

Η άτυχη γυναίκα μάζευε τα τελευταία της ένσημα, προκειμένου να βγει στη σύνταξη.

Αγάπη Μπουνόβα

Η σορός της 65χρονης Αγάπης Μπουνόβα, ήταν εκείνη που εντοπίστηκε τελευταία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η άτυχη γυναίκα ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Η ίδια χρειαζόταν ακόμη 2 χρόνια για να βγει στη σύνταξη, ενώ είχε επιλέξει να εργάζεται στη βραδινή βάρδια προκειμένου τα πρωινά να προσέχει το εγγονάκι της.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Σε συνέχεια του τραγικού συμβάντος, η εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με τις πρωτοβουλίες στήριξης των οικογενειών των θυμάτων.

«Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρίας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους: Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους. Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση.

