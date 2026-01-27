search
27.01.2026 20:09

«Τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας» – Πού οδηγούνται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

27.01.2026 20:09
violanta_new_456

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που προκάλεσε τον θάνατο 5 εργαζόμενων.

Το απόγευμα της Τρίτης 27/1 συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίες Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης για ανθρωποκτονία απο αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες δείχνουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο σε χώρο που λειτουργούσε σαν αποθήκη και όχι στους φούρνους, όπως είχε γραφτεί.

«Τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας»

Η διεύθυνση εγκλημάτων εμπρησμού ερευνά μαρτυρίες για έντονη οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο λίγες ημέρες πριν την έκρηξη. «Η κόρη μου δούλευε 13 χρόνια στο εργοστάσιο και εγώ 28. Δεν γίνονταν συντηρήσεις στο εργοστάσιο εδώ και κάμποσο καιρό τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο. Μας ανατίναξαν. Τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας», δήλωσε στο MEGA εργαζόμενη στο εργοστάσιο που είναι και μητέρα 44χρονης που σκοτώθηκε στην εκρηξη.

«Το ακούσαμε από άλλους που εργάζονταν εκεί. Δεν το είπαν σε εμάς. Το είπαν σε ένα καφέ ότι υπάρχει μία μυρωδιά εδώ και μία εβδομάδα που μυρίζει με υγραέριο», πρόσθεσε η νύφη 65χρονης που σκοτώθηκε στην έκρηξη.

«Δεν μύριζε το συγκεκριμένο βράδυ»

Διασωθείσα αρνήθηκε να απαντήσει αν μύριζε κάτι τις προηγούμενες. «Δεν θέλω να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Αν καταλαβαίναμε κάτι έντονο δεν θα πηγαίναμε στην παραγωγή. Τη συγκεκριμένη βραδιά δεν μύριζε κάτι για να μας δώσει ένα σημάδι».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιος καλές. «Δεν έχω κανένα παράπονο από τον κύριο Τζιωρτζιώτη. Δεν μας έβλεπε ότι πρώτα πρέπει να βγει η παραγωγή». 

Πού οδηγούνται οι έρευνες

Οι δεξαμενές προπανίου που τροφοδοτούσαν τους φούρνους της μονάδας βρέθηκαν άθικτες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο διαρροής προπανίου στο εσωτερικό δίκτυο διανομής.

«Η έκρηξη από προπάνιο και βουτάνιο, δηλαδή από υγραέριο, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Είναι η πιο συχνή αιτία εκρήξεων σε βιομηχανίες τροφίμων λόγω της χρήσης υγραερίου», επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έπαιξαν ρόλο και οι σκόνες αλεύρου. «Μπορεί να υπήρξε δευτερογενής έκρηξη. Ξεκίνησε από το προπάνιο, αλλά στη συνέχεια η καύση της σκόνης ενδέχεται να ενίσχυσε και να μεγέθυνε την έκρηξη».

