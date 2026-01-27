Βιολάντα: Οι καταθέσεις θα ρίξουν «φως» στα αίτια της φονικής έκρηξης – Σε εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στα Τρίκαλα, προκειμένου να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες – εργαζόμενες.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδικοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται στο εργοστάσιο και συλλέγουν στοιχεία, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει να παίρνουν καταθέσεις από υπεύθυνους και εργαζόμενους.

Περισσότερες από τριάντα ώρες μετά το δυστύχημα, εξακολουθούν να βγαίνουν καπνοί από τα συντρίμμια της επιχείρησης, καθώς συνεχίζουν να καίγονται δομικά υλικά, υλικά συσκευασίας και πρώτες ύλες.

Η διαδικασία της κατάσβεσης συνεχίζεται με μεγάλη προσοχή, καθώς ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συλλογή στοιχείων που μπορεί να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας αναμένονται άμεσα, ίσως και στη διάρκεια της ημέρας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για διαρροή εύφλεκτου αερίου.

Την ίδια ώρα, υπό εξέταση έχουν μπει όλα τα σχέδια ασφαλείας του εργοστασίου, με τους ειδικούς να αναζητούν, μεταξύ άλλων, αν υπήρχε σωστό σύστημα ενδοεπικοινωνίας και αν υπήρξε κάποια προειδοποίηση από συναγερμό σε περίπτωση διαρροής.

Οι καταθέσεις και τα στοιχεία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας της επιχείρησης, η οποία κρίνεται ως κρίσιμη, καθώς είναι ο άνθρωπος – «κλειδί» που έχει όλα τα στοιχεία για το αν υπήρχε αναγγελτήρας, αν υπήρξε σύστημα ειδοποίησης και ποιος έλαβε αυτά τα μηνύματα.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν κατάθεση και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ενώ ήδη έχουν κληθεί και έχουν καταθέσει και κάποιοι από τους 7 επιζώντες του δυστυχήματος. Κατάθεση θα δώσουν και τα 18 άτομα που επρόκειτο να δουλέψουν τη μοιραία νύχτα, ωστόσο δεν το έκαναν, καθώς τους είχε δοθεί άδεια προκειμένου να ξεκουραστούν, καθώς το προηγούμενο βράδυ είχε πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας στην επιχείρηση.

Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η τραγωδία να προκλήθηκε από κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ θα υπάρξει και πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και της Ιατροδικαστικής.

Τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν στο φάκελο της υπόθεσης, και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων θα αποφασίσει στη συνέχεια αν θα ασκήσει διώξεις.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, οι οποίες εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια του εργοστασίου, την ώρα του μοιραίου συμβάντος.

Ανάμεσά τους, νέες μητέρες με μικρά παιδιά, αλλά και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, που εργάζονταν στο εργοστάσιο προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για να βγουν στη σύνταξη.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, ήταν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, από το Γαρδίκι Τρικάλων, ενώ μέχρι το 2020 διατηρούσε κομμωτήριο στην περιοχή.

Η ίδια είχε ξεκινήσει να εργάζεται στο εργοστάσιο προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της, με τον σύζυγό της να βρίσκεται από εχτές σε κατάσταση σοκ.

Έλενα Κατσαρού

Στα θύματα περιλαμβάνεται και η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος, η οποία ήταν παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, 13 ετών.

Η 45χρονη εργαζόταν για πολλά χρόνια στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ενώ στο ίδιο εργοστάσιο εργαζόταν και η μητέρα της, με τις δύο γυναίκες να δουλεύουν σε αντίθετες βάρδιες προκειμένου να μένει πάντα κάποια με το παιδί.

Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Νεκρή είναι και η 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών. Το ένα της παιδί σπουδάζει, ενώ το μικρότερο πηγαίνει τρίτη λυκείου.

Η 56χρονη εργαζόταν επί 10 χρόνια στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Αναστασία Νάσιου

Στα θύματα της τραγωδίας και η 65χρονη Αναστασία Νάσιου, η οποία καταγόταν από το Γριζάνο Φαρκαδόνας και για χρόνια ζούσε και εργαζόταν δούλευε στη Γερμανία.

Η άτυχη γυναίκα μάζευε τα τελευταία της ένσημα, προκειμένου να βγει στη σύνταξη.

Αγάπη Μπουνόβα

Η σορός της 65χρονης Αγάπης Μπουνόβα, ήταν εκείνη που εντοπίστηκε τελευταία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η άτυχη γυναίκα ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Η ίδια χρειαζόταν ακόμη 2 χρόνια για να βγει στη σύνταξη, ενώ είχε επιλέξει να εργάζεται στη βραδινή βάρδια προκειμένου τα πρωινά να προσέχει το εγγονάκι της.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Σε συνέχεια του τραγικού συμβάντος, η εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με τις πρωτοβουλίες στήριξης των οικογενειών των θυμάτων.

«Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρίας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους: Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους. Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση.

