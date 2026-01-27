search
ΕΛΛΑΔΑ

27.01.2026 17:18

Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από ανήλικες στη Θεσσαλονίκη: Της προκάλεσαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

27.01.2026 17:18
kakopoiisi-aniliki

Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου υπέστη 17χρονη μετά από ξυλοδαρμό από άλλες ανήλικες. 

Η 17χρονη δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ανήλικες έξω από επαγγελματικό Λύκειο στη Θεσσαλονίκη

Στην προσπάθεια της να σωθεί έτρεξε, αλλά την πρόφτασαν στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και την ακινητοποίησαν. 

Οι δύο ανήλικες άρχισαν να τη χτυπούν στο κεφάλι και στην πλάτη, να της ρίχνουν μπουνιές και να της τραβούν τα μαλλιά, ενώ οι άλλες δύο βιντεοσκοπούσαν.

Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο, έτρεξαν και βοήθησαν τη 17χρονη. Το κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου.

Οι γονείς της κατέθεσαν μήνυση κατά των τεσσάρων ανήλικων που της επιτέθηκαν. Η 17χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία , ενώ φοβάται ότι δεχθεί νέες επιθέσεις.

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλές για μεγάλα αντίποινα στις ΗΠΑ και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

uefa nea filadelfeia 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Αδύνατη η αναβολή του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ

paok (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον ελληνικό αθλητισμό για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ: Το μήνυμα Σαββίδη και οι ανακοινώσεις των ομάδων 

Roumania-trohaio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

kifisias_kinisi_1609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει, δίπλα σε βενζινάδικο  

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

