Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από ανήλικες στη Θεσσαλονίκη: Της προκάλεσαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου υπέστη 17χρονη μετά από ξυλοδαρμό από άλλες ανήλικες.

Η 17χρονη δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ανήλικες έξω από επαγγελματικό Λύκειο στη Θεσσαλονίκη.

Στην προσπάθεια της να σωθεί έτρεξε, αλλά την πρόφτασαν στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και την ακινητοποίησαν.

Οι δύο ανήλικες άρχισαν να τη χτυπούν στο κεφάλι και στην πλάτη, να της ρίχνουν μπουνιές και να της τραβούν τα μαλλιά, ενώ οι άλλες δύο βιντεοσκοπούσαν.

Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο, έτρεξαν και βοήθησαν τη 17χρονη. Το κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου.

Οι γονείς της κατέθεσαν μήνυση κατά των τεσσάρων ανήλικων που της επιτέθηκαν. Η 17χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία , ενώ φοβάται ότι δεχθεί νέες επιθέσεις.

