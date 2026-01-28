search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:29
28.01.2026 09:20

Νεκρό βρέφος στο «Αγία Σοφία» – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

28.01.2026 09:20
Έχασε τη ζωή του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, βρέφος μόλις επτά ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νεογέννητο κοριτσάκι εντοπιστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τα ξημερώματα από τον πατέρα και τη θεία του, με καταγωγή από τη Ρουμανία, στο σπίτι του στην Καλλιθέα.

Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο στην λεωφόρο Συγγρού, ώστε να του παρασχεθούν οι πρωτες βοήθειες και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε άσφυγμο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι γιατροί προσπάθησαν επί 40 λεπτά να επαναφέρουν το παιδί, ωστόσο, δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδελφάκι, καθώς και ότι δεν είχε γρίπη ή κάποια άλλη ίωση.

