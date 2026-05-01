Μήνυμα Μητσοτάκη για την Πρωτομαγιά με …Akyla: Τα 10 μέτρα που έχουμε φέρει για τους εργαζόμενους (Video)

Καλό μήνα και καλή εργατική Πρωτομαγιά στους εργαζόμενους ευχήθηκε ο πρωθυπουργός με ένα βίντεο στα social media.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους, αναφέροντας: «Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας»

Με αφορμή, τη συμμετοχή του Akyla με το Ferto στη φετινή Eurovision, ο πρωθυπουργός ξεκινά το βίντεο με την ατάκα «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται:

στην αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα

στη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας

στον μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

στο ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού

την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες

στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες

και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε

«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας», καταλήγει Κυριάκος Μητσοτάκης.

