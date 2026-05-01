Νίκη Κεραμέως: Επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία

«Επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική» χαρακτήρισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη να ανοίξει η συζήτηση για την 4ήμερη εργασία στη χώρα.

«Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία μου, θα δει ότι είμαι πολύ ανοιχτή σε προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ όμως έχουμε μια πρόταση με 3 χαρακτηριστικά: επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ο κ. Ανδρουλάκης μάς λέει για 4ήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές χωρίς όμως να μας λέει ποιος θα πληρώνει την 5η μέρα. Είναι μια πρόταση που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους», πρόσθεσε.

