30.01.2026 13:00
30.01.2026 11:39

Μεγάλα κομμάτια από σοβάδες έπεσαν σε σχολική αίθουσα στο Γαλάτσι

30.01.2026 11:39
Μεγάλα κομμάτια από σοβάδες έπεσαν μέσα σε τάξη δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι. Ευτυχώς το περιστατικό έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο που το σχολείο ήταν κλειστό, αλλιώς θα πράγματα θα μπορούσε να είναι πολύ σοβαρά.

Στην αίθουσα μπήκε η καθαρίστρια τη Δευτέρα και αντίκρυσε μια σοκαριστική εικόνα καθώς είχε πέσει το… μισό ταβάνι.

Συνεργεία του Δήμου πήγαν στο σχολείο και είδαν ότι κι άλλο μέρος από το ταβάνι ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει.

Ο Σπυρίδων Χόρτης, μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Η τύχη μας βοήθησε ακόμα μία φορά και δεν χτύπησε κάποιο παιδί, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο, δεν ήταν σε ώρα που λειτουργούσε το σχολείο που έγινε το συμβάν, αλλά επειδή τα περιστατικά όχι μόνο στο δικό μας σχολείο, τα οποία έχουμε επισημάνει προς τον Δήμο, τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πάρα πολλά, έχουμε δει, από πτώσεις ταβανιών, σοβάδων κλπ στα σχολεία. Πρόσφατα ήταν στο Πόρτο Ράφτη που χτύπησε κάποιο παιδί. Τώρα εκ των υστέρων έγινε ο έλεγχος αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Αλλά όπως είπα και πιο πριν, εμείς σαν σύλλογος έχουμε επισημάνει ότι το σχολείο ότι έχει πολλά προβλήματα. Είναι ένα παλιό σχολείο, οπότε, όπως καταλαβαίνεται είναι ένα παλιό σχολείο, έχει περισσότερες ανάγκες συντήρησης και προληπτικούς ελέγχους».

