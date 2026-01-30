Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού – Πρώτη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου από ομάδα δικηγόρων (Photos)

Βαθύ πένθος και θρήνος επικράτησε στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού, μιας από τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων, όπου η οικογένεια, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν την 45χρονη, που εργαζόταν 14 χρόνια στη μπισκοτοβιομηχανία και αφήνει πίσω τον 13χρονο γιο της, τον σύζυγο και τη μητέρα της. Στις 14:00 θα τελεστεί η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, ενώ χθές κηδεύτηκαν και η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Αναστασία Νάσιου και η Αγάπη Μπουνόβα.

Μηνυτήρια αναφορά

Εν τω μεταξύ, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα κατατέθηκε από ομάδα νέων συνεργαζόμενων δικηγόρων που ασκεί τη δικηγορία στην Αθήνα. Η αναφορά, υποβλήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου διά της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Η μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, αφορά στη διερεύνηση της τέλεσης των ποινικών αδικημάτων της θανατηφόρου έκθεσης και της ανθρωποκτονίας εξ’ αμελείας, με την επιβαρυντική περίσταση του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος και κάθε τυχόν άλλου ποινικού αδικήματος. Στην ίδια αναφορά υποβλήθηκε και αίτημα διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών του Υπουργού Εργασίας και των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου, λόγω – όπως αναφέρεται – «της χρόνιας και συστηματικής υποστελέχωσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της συνακόλουθης αδυναμίας διενέργειας αποτελεσματικών προληπτικών ελέγχων στις επιχειρήσεις, κατ’ εξοχήν δε σε εκείνες οι οποίες, εκ της φύσεως της δραστηριότητάς τους, ενέχουν αυξημένο κίνδυνο επέλευσης σοβαρών ή θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων».

«Η κοινωνία αξίζει να μάθει ποιος φέρει ευθύνη»

Ένας εκ των δικηγόρων, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο οποίος και έλκει την καταγωγή του από τα Τρίκαλα, μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας, εξηγώντας την κίνηση της νομικής ομάδας και το σκεπτικό αυτής. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μπαλατσούκας, «η μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, αποτελεί μία υποστηρικτική πράξη προς τη δικαιοσύνη για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πρέπει να σταματήσει στις έρευνες, και μόνο, των άμεσα εμπλεκομένων της τραγωδία. […] Η κίνησή μας γίνεται γιατί πρέπει να διερευνηθεί στο σύνολό του, αν οι Δημόσιες αρχές, όπως μεταξύ άλλων η Επιθεώρηση Εργασίας, η Περιφέρεια αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία, εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για πλήρη διεξαγωγή ολοκληρωμένων ελέγχων και επιβολή των προβλεπόμενων από το Νόμο και απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας».

Ερωτηθείς σχετικά για τον σκοπό της ενέργειας της νομικής ομάδας, ο κ. Μπαλατσούκας ανέφερε πως «ο καθένας μας θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση των αδικοχαμένων γυναικών… Οι οικογένειές τους αξίζουν απαντήσεις και το τί πραγματικά συνέβη, η κοινωνία αξίζει να μάθει ποιος φέρει ευθύνη, έτσι ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε αθώους στο βωμό εγκληματικών παραλείψεων όπως δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία».

«Ξεσκόνισμα» των αδειών

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της επίσημης έρευνας, ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η κατάσχεση όλων των φακέλων που σχετίζονται με την άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας. Έτσι, την Πέμπτη, στελέχη της Πυροσβεστικής μετέβησαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων, όπου προχώρησαν στην κατάσχεση έξι φακέλων που αφορούν την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, την αδειοδότηση των δεξαμενών προπανίου και την όδευση των σωληνώσεων.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως η Πολεοδομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν οι προβλεπόμενες άδειες ή ενδεχόμενα κενά, τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία. Σημειώνεται πως στη δικογραφία έχουν ήδη ενταχθεί δύο ένορκες καταθέσεις πραγματογνωμόνων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «έκρηξη αερίου», καθώς και καταθέσεις εργαζομένων που αναφέρουν «οσμή προπανίου» στον χώρο.

Διαβάστε επίσης

Το Κοιμητήριο Ρόδου έκοψε μία… διαφορετική πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε viral

Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό ποταμό

Σέρρες: 56χρονος κακοποίησε σεξουαλικά την 78χρονη θεία του