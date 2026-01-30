Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό ποταμό

Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε αποσύνθεση, μέσα στον Αλφειό ποταμό. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό, ποιος αποφάσισε να πετάξει τα νεκρά ζώα στο σημείο, καθώς και από τι ακριβώς προήλθε ο θάνατος τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία ωστόσο, προκαλεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς.

Tο φαινόμενο της απόρριψης νεκρών ζώων είναι επαναλαμβανόμενο και αυτό είναι που ανησυχεί τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ηλείας.

Συνεργείο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας περισυνέλλεξε όσα πρόβατα δεν είχαν παρασυρθεί από τα νερά του ποταμού. Πριν λίγες μέρες, είχαν εντοπιστεί νεκρά ζώα στην περιοχή του Επιταλίου.

Το φαινόμενο προκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ώστε να ελεγχθεί αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας που οφείλουν να τηρούν οι κτηνοτρόφοι για τον περιορισμό της ευλογιάς.

Παράλληλα, εισαγγελέας έχει παρέμβει τόσο για αυτό το θέμα, όσο και για τις παράνομες μεταφορές ζώων σε σφαγεία την περίοδο των Χριστουγέννων.

