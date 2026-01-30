Σέρρες: 56χρονος κακοποίησε σεξουαλικά την 78χρονη θεία του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την 78χρονη θεία του, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, κατηγορείται ότι βίασε 56χρονος σε χωριό των Σερρών.
Το περιστατικό συνέβη, χθες (29/1) το μεσημέρι, όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία η κόρη της ηλικιωμένης. Ακολούθησε η σύλληψη του 56χρονου και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.
Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.
Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.
