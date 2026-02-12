search
12.02.2026 20:01

Φρίκη στη Βρετανία: Ανήλικη βιαζόταν επί σειρά ετών από τον πατέρα, τα αδέλφια και τον παππού της

12.02.2026 20:01
kakopoiisi 654- new

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση πολυετούς σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης ανήλικης από μέλη της οικογένειάς της, με το δικαστήριο να επιβάλλει συνολικές ποινές 95 ετών και έξι μηνών σε έξι συγγενείς του κοριτσιού.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η τραγική υπόθεση εκτυλίχθηκε στο Δυτικό Σάσεξ, με την ανήλικη, τα στοιχεία της οποίας δεν δημοσιοποιούνται για νομικούς λόγους, να υφίσταται για χρόνια σεξουαλική και σωματική κακοποίηση μέσα στο σπίτι της.

Τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν το κορίτσι ήταν μόλις έξι ετών και διήρκησαν μέχρι τα 12 της χρόνια, ενώ για την υπόθεση καταδικάστηκαν ο 44χρονος πατέρας, η 43χρονη μητέρα, ο 70χρονος παππούς, ένας 50χρονος θείος και οι δύο αδελφοί της, σήμερα 24 και 21 ετών.

Κακοποίηση ως «μέρος της καθημερινότητας»

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη στο Lewes Crown Court, η κακοποίηση του κοριτσιού ήταν εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη. Οι έξι συγγενείς κρίθηκαν ένοχοι για 39 συνολικά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμοί, κακοποίηση ανηλίκου, παράνομη κράτηση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Η δικαστής Christine Henson KC χαρακτήρισε τα περιστατικά «σοκαριστικά», τονίζοντας ότι προέρχονταν από πρόσωπα που όφειλαν να προστατεύουν τα δύο κορίτσια της οικογένειας. Όπως ανέφερε, η πρώτη τρίωρη κατάθεση της ανήλικης ήταν βαθιά συγκλονιστική, ενώ η σεξουαλική κακοποίηση είχε ενσωματωθεί στη «λειτουργία του σπιτιού» από την ηλικία των έξι ετών.

Η 9χρονη αδελφή της υπήρξε επίσης θύμα σωματικής κακοποίησης, ενώ η μητέρα της ανήλικης συμμετείχε ενεργά στα περιστατικά κακοποίησης, καθώς έδενε και χτυπούσε την κόρη της, την κλείδωνε σε ντουλάπι χωρίς τροφή για ημέρες, την έκαιγε με κερί και έριχνε αλάτι στις πληγές της.

Της έταζαν δώρα για να κάνει ό,τι της ζητούσαν

Η κακοποίηση σταμάτησε όταν το κορίτσι, σε ηλικία 12 ετών, αποκάλυψε σε δασκάλους όσα συνέβαιναν, οδηγώντας στην επέμβαση της αστυνομίας του Σάσεξ.

Στην τρίωρη βιντεοσκοπημένη κατάθεσή της, η 13χρονη σήμερα ανήλικη περιέγραψε λεπτομερώς την κακοποίηση από τον πατέρα και τα αδέλφια της. Ανέφερε ότι ο πατέρας την έκαιγε με τσιγάρα και την ανάγκαζε να καλύπτει τα σημάδια με μακιγιάζ. Περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έπαιζε με τα παιχνίδια της στο πάτωμα της κουζίνας όταν η μητέρα της έλειπε για δουλειά, ο πατέρας τη φώναξε στο σαλόνι και τη βίασε. Για να εξηγήσει όσα βίωνε, σχεδίασε διαγράμματα και χρησιμοποίησε χάρτινα ομοιώματα, δείχνοντας στο βίντεο τα σημάδια στους καρπούς και τα χέρια της.

Μία από τις σεξουαλικές επιθέσεις του παππού σε βάρος της εγγονής του διαπράχθηκε όταν την επισκέφθηκε για κάποια γιορτή.

Η εισαγγελέας Jennifer Knight ανέφερε ότι τα αδέλφια άρχισαν να μιμούνται τη συμπεριφορά του πατέρα τους, αφού ένας από αυτούς τον είχε δει να επιτίθεται στην κόρη του. Όπως είπε, η κακοποίηση ήταν διάχυτη και γνωστή μέσα στο σπίτι, γεγονός που οδήγησε σταδιακά και τους δύο γιους στο να συμμετέχουν.

«Της έλεγαν πως αν ανέβαινε στο υπνοδωμάτιο “θα έπαιρνε κάτι καλό”, επιχειρώντας να “γλυκάνουν” την πραγματικότητα της κακοποίησης», αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Σε μία περίπτωση, ένας από τους αδελφούς της πρόσφερε Lego προκειμένου να κάνει ό,τι της ζητούσε.

Οι ποινές και η στάση των κατηγορουμένων

Ο πατέρας, που εργαζόταν ως οδηγός διανομών, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 33 ετών για 13 διαφορετικά αδικήματα. Περιγράφηκε ως αμετανόητος και επιθετικός, με ιστορικό βίας κατά της συζύγου του και λεκτικής επίθεσης σε βάρος γυναίκας αστυνομικού. Η δικαστής τον χαρακτήρισε αλαζόνα και εγωκεντρικό, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσε απαράδεκτο πρότυπο για τους γιους του και ότι ακόμη και στη διάρκεια της δίκης μιλούσε για την κόρη του με περιφρόνηση.

Για τη μητέρα, η δικαστής σημείωσε πως ήταν διατεθειμένη να θέσει σε κίνδυνο τη μελλοντική ασφάλεια του ίδιου της του παιδιού, προκειμένου να διαφυλάξει την «οικογενειακή τιμή» και τον εαυτό της. Καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης ενώ δεν μπορεί να βλέπει την κόρη της χωρίς επιτήρηση.

Ο 70χρονος παππούς κρίθηκε ένοχος για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης.

Ο μεγαλύτερος αδελφός, σήμερα 24 ετών, άρχισε να επιτίθεται στη μικρή όταν εκείνη ήταν έξι ετών και ο ίδιος 16. Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και έξι μήνες για πολλαπλές επιθέσεις. Ο νεότερος αδελφός, 21 ετών, που ήδη εξέτιε ποινή για βιασμό, καταδικάστηκε επιπλέον για οκτώ βίαιες επιθέσεις εις βάρος της αδελφής του, οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν 13 ετών. Η συνολική του ποινή ανέρχεται πλέον σε 26 χρόνια και έξι μήνες.

Τέλος, ο θείος του κοριτσιού καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης, επειδή επιχείρησε να την πείσει να αλλάξει την κατάθεσή της και να αποσύρει την υπόθεση.

Μητέρα, πατέρας και οι δύο αδελφοί δεν έδειξαν καμία συναισθηματική αντίδραση όσο η ανήλικη μιλούσε για την ταπεινωτική κακοποίηση. Ένας από τους αδελφούς σκούπισε τα δάκρυά του μόνο τη στιγμή που ο πρόεδρος των ενόρκων κλήθηκε να ανακοινώσει τις ετυμηγορίες για τα αδικήματά του.

Σημειώνεται ότι κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν παραδέχθηκε την ενοχή του.

