«Πρότυπο» η Ελλάδα για τον Μερτς – Μπρα ντε φερ με τους Γερμανούς, «μην είστε τόσο τεμπέληδες»

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ξεκινήσει μια επικίνδυνη πολιτική μάχη με το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας, που ανέρχεται σε περίπου 46 εκατομμύρια ανθρώπους, γράφει το Politico.

Το μήνυμά του, εν ολίγοις: Μην είστε τόσο τεμπέληδες.

Οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και παίρνουν πάρα πολλές ημέρες ασθένειας, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, υποστήριξε ο Μερτς τις τελευταίες εβδομάδες.

His message: Don’t be so lazy.https://t.co/Tusjx55FDw — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 12, 2026

Δεν είναι το πιο πρόσφορο πολιτικό μήνυμα σε μια κρίσιμη χρονιά περιφερειακών εκλογών, ακόμη και σε μια χώρα της οποίας η παραδοσιακή εικόνα για τον εαυτό της εξυμνεί την επιμέλεια και τη σκληρή εργασία ως ηθικές επιταγές.

Η έκκληση του Μερτς προς τους ανθρώπους να εργάζονται σκληρότερα έρχεται καθώς αγωνίζεται να αναζωογονήσει την μακροχρόνια στάσιμη οικονομία της Γερμανίας και προωθεί πολιτικές προσανατολισμένες στην αγορά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας – εν μέρει αντιμετωπίζοντας την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού – στο εσωτερικό και σε ολόκληρη την ΕΕ. Αλλά έρχεται επίσης σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή πριν από μια σειρά κρατικών εκλογών που θεωρούνται βασικές δοκιμασίες για την εθνική διάθεση, με το δικό του συντηρητικό κόμμα να αγωνίζεται να αποκρούσει μια ανερχόμενη ακροδεξιά.

Αυτό δεν εμπόδισε τον καγκελάριο να μιλήσει σχεδόν επικριτικά στους Γερμανούς επειδή δεν εργάζονται περισσότερο και επειδή δεν εργάζονται σκληρότερα.

«Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», δήλωσε ο Mερτς κατά τη διάρκεια πρόσφατης ομιλίας του σε βιομηχανικές ομάδες στην ανατολική Γερμανία, επισημαίνοντας την μερική απασχόληση ως πρόβλημα. «Για να το θέσω ακόμη πιο ωμά: Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας δεν θα είναι αρκετές για να διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο ευημερίας της χώρας μας στο μέλλον, γι’ αυτό και πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα».

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης προεκλογικής στάσης στο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου οι συντηρητικοί προσκολλώνται σε μονοψήφιο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 8ης Μαρτίου, ο Mερτς ανέβασε τους τόνους, καταδικάζοντας τον αριθμό των ημερών ασθενείας που λαμβάνουν κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι Γερμανοί – σχεδόν τρεις εβδομάδες ετησίως, είπε, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Είναι όντως σωστό αυτό; Είναι όντως απαραίτητο;» είπε ο Mερτς με σφιγμένη γροθιά. «Μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εργάζονται αντί να παίρνουν άδεια ασθενείας όταν είναι άρρωστοι;» Πρόσθεσε: «Σε αυτήν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, πρέπει να επιτύχουμε μαζί υψηλότερη οικονομική απόδοση από ό,τι επιτυγχάνουμε αυτήν τη στιγμή».

«Τρόπος ζωής… μερικής απασχόλησης»

Οι Γερμανοί κατατάσσονται κοντά στο τέλος της ΕΕ — τρίτοι από το τέλος — όσον αφορά τον μέσο όρο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που συγκέντρωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Ένας μεγάλος λόγος είναι ότι το ποσοστό των Γερμανών εργαζομένων που επιλέγουν τη μερική απασχόληση βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό. Οι συντηρητικοί του Μερτς πρότειναν πρόσφατα ένα μέτρο για την αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας, τερματίζοντας το «νόμιμο δικαίωμα» σε μερική απασχόληση, εκτός εάν ένας εργαζόμενος έχει ειδικό λόγο, όπως υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Η πρόταση — με τίτλο «Κανένα νόμιμο δικαίωμα σε τρόπο ζωής μερικής απασχόλησης» — εξόργισε πολλούς Γερμανούς για αυτό που θεώρησαν ως επικριτικό περιεχόμενο. Πολλές Γερμανίδες, οι οποίες εργάζονται με μερική απασχόληση πολύ πιο συχνά από τους άνδρες, ένιωσαν ιδιαίτερα στοχευμένες.

«Αυτή δεν είναι μια επιλογή τρόπου ζωής που έχω κάνει», είπε μια γυναίκα που αυτοπροσδιορίστηκε ως μερικής απασχόλησης από τη Ρηνανία-Παλατινάτο – ένα δυτικό γερμανικό κρατίδιο που θα διεξαγάγει εκλογές στις 22 Μαρτίου – σε μια συνέντευξη για τη γερμανική δημόσια τηλεόραση, εξηγώντας ότι φροντίζει τον γιο και τη μητέρα της.

Οι δηλώσεις του Μερτς σχετικά με τη μερική απασχόληση και τις ημέρες ασθένειας δέχτηκαν επίσης έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους Γερμανούς να μετατρέπουν τη φράση «τρόπος ζωής μερικής απασχόλησης» σε μια ποικιλία ευρέως διαδεδομένων memes.

«Μπορώ ακόμα να δουλέψω!», είπε η φωνή σε μια διαδικτυακή ανάρτηση βίντεο που απεικονίζει μια σκηνή από την κωμική ταινία του 1975 «Monty Python and the Holy Grail», στην οποία ένας ιππότης που μόλις έχασε τα άκρα του στη μάχη δηλώνει ότι εξακολουθεί να θέλει να πολεμήσει – ή σε αυτήν την περίπτωση, να εργαστεί. «Στείλτε μου ένα email!», συνεχίζει η φωνή. «Δώστε μου κάτι να εκτυπώσω!»

Η πολιτική ζημιά στον Μερτς και τους συντηρητικούς του φαίνεται σημαντική. Τα δύο τρίτα των Γερμανών αντιτίθενται στην πρόταση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) να βάλει εμπόδια στην εργασία μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την έρευνα αναφοράς ARD-DeutschlandTrend της Γερμανίας.

Πιο σημαντικό για τον Μερτς είναι ότι οι συντηρητικοί του χάνουν πόντους στο βασικό τους ζήτημα: την οικονομία. Μόνο το 31% των Γερμανών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τους συντηρητικούς του καγκελαρίου για τη βελτίωση της οικονομίας. Αυτό εξακολουθεί να ξεπερνά τα άλλα κόμματα, αλλά είναι 6 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από πέρυσι – ισοφαρίζοντας την χαμηλότερη καταγεγραμμένη βαθμολογία οικονομίας των συντηρητικών.

Επομένως, δεν αποτέλεσε έκπληξη, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν το κόμμα του Mερτς αφαίρεσε τη φράση «τρόπος ζωής μερικής απασχόλησης» από την πρόταση για αύξηση των ωρών εργασίας που θα εξεταστεί σε συνέδριο του κόμματος CDU στα τέλη Φεβρουαρίου.

H Ελλάδα ως πρότυπο;

Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα, μια χώρα της οποίας τον λαό πολλοί Γερμανοί συντηρητικοί περιφρονούσαν ως τεμπέληδες κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους πριν από μια δεκαετία. Ο Mερς τώρα παρουσιάζει την Ελλάδα ως ένα είδος μοντέλου, αν και η παραγωγικότητα της εργασίας στη Γερμανία παραμένει πολύ υψηλότερη.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του συντηρητικού Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο πέρυσι, ο Mερτς επαίνεσε την Αθήνα για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας της, επιτρέποντας μια εξαήμερη εβδομάδα εργασίας. «Συνιστώ σε όλους στη Γερμανία που πιστεύουν ότι είναι απαίσιο και παράλογο να εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα… να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα», είπε ο Mερτς δίπλα στον Μητσοτάκη. «Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε κάτι από την Ελλάδα σε αυτό το θέμα».

Ωστόσο, δεδομένης της έντονης γερμανικής αντίστασης σε τέτοιες προτάσεις – και του γεγονότος ότι ο Mερτς κυβερνά σε συνασπισμό με το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το οποίο προστατεύει τους ισχύοντες κανονισμούς της αγοράς εργασίας – ο καγκελάριος έχει λίγες άμεσες λύσεις για τη χρόνια έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τη στασιμότητα της παραγωγικότητας της Γερμανίας.

Στην πραγματικότητα, το πιο άμεσο πρόβλημα του Mερτς μπορεί να μην είναι το εκλογικό σώμα που αποφεύγει την εργασία, αλλά μάλλον η αυξανόμενη έλλειψη θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα που εδώ και καιρό προωθούσε την οικονομία της χώρας που ήταν προσανατολισμένη στις εξαγωγές. Το ποσοστό ανεργίας της Γερμανίας ξεπέρασε πρόσφατα τα 3 εκατομμύρια, φτάνοντας σε υψηλό 12 ετών.

«Έχουμε ήδη αποφασίσει για πολλά μέτρα για να βοηθήσουμε την οικονομία», δήλωσε ο Mερτς σε μια ανάρτηση στο X μετά την ανακοίνωση των στοιχείων. «Αλλά δεν είναι αρκετό».

