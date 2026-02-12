«Του αρέσει να έχει μετρητά»: Η συνεργασία της Deutsche Bank με τον Επστάιν μετά την καταδίκη του

Η Deutsche Bank συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες στον Τζέφρι Επστάιν και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα παρότι είχε ανακοινώσει ότι θα τερματίσει τη συνεργασία μαζί του στα τέλη του 2018, κλείνοντας όλους τους λογαριασμούς του μόνο μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των υπηρεσιών που παρείχε η Deutsche Bank στον Επστάιν αφού η γερμανική τράπεζα είπε ότι θα διέκοπτε τους δεσμούς μαζί του, ήταν η ταχεία διευθέτηση μιας εντολής που εκδόθηκε στις 9 Απριλίου 2019 για 50.000 ευρώ σε μετρητά σε «μεγάλα χαρτονομίσματα» ενόψει ενός ταξιδιού στην Ευρώπη.

Η κίνηση αυτή πυροδότησε έρευνα για την ταυτότητα του Επστάιν από υπαλλήλους τράπεζας, αφού η Deutsche Bank ανακάλυψε ότι αυτή που είχε κατατεθεί έληξε το 2015.

Ο Επστάιν εξακολουθούσε να διατηρεί τουλάχιστον εννέα λογαριασμούς με υπόλοιπα συνολικού ύψους 1.776.680 δολαρίων στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας στις 3 Μαΐου 2019, σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε έγγραφα των ΗΠΑ.

Το Reuters έχει εξετάσει εκατοντάδες έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με τον Επστάιν και τη γερμανική τράπεζα, τα οποία δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες υπό την πίεση των θυμάτων και των μελών του Κογκρέσου.

Τα έγγραφα, τα οποία μπορεί να μην είναι πλήρη, προσφέρουν μια εικόνα για το πώς η Deutsche Bank συνέχισε να εξυπηρετεί τον Επστάιν, καθυστερώντας τον τερματισμό μιας σχέσης που ξεκίνησε το 2013.

«Όπως είπαμε το 2020, αναγνωρίζουμε το λάθος μας να ενσωματώσουμε τον Επστάιν στο πελατολόγιό μας το 2013 και τις αδυναμίες στις διαδικασίες μας… Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι λυπούμαστε βαθιά για τη σχέση μας με τον Επστάιν», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Η Deutsche Bank δεν απάντησε σε λεπτομερείς ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τις συναλλαγές που αναφέρονται, οι οποίες δείχνουν ότι η σχέση μαζί του συνεχίστηκε για μήνες.

Η τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ενημέρωσε τον Επστάιν τον Δεκέμβριο του 2018 ότι η τράπεζα σκόπευε να κλείσει τους λογαριασμούς του. Η τράπεζα εργάστηκε για να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του θα μεταφερθούν εκτός της τράπεζας τους επόμενους μήνες».

Το βάθος της σχέσης της Deutsche Bank με τον Επστάιν επιβεβαιώθηκε το 2020, όταν συμφώνησε να καταβάλει στις ρυθμιστικές αρχές 150 εκατομμύρια δολάρια ως μέρος ενός διακανονισμού για την τραπεζική φύλαξη του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη για πέντε χρόνια.

Αυτή η συμφωνία, που υπογράφηκε τόσο από την Deutsche Bank όσο και από την ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης, ανέφερε ότι η τράπεζα αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση και ενημέρωσε τον Επστάιν με επιστολή στις 21 Δεκεμβρίου 2018, «ότι δεν θα εξυπηρετούσαν πλέον τους λογαριασμούς του».

Η πραγματική επιστολή, η οποία εμφανίζεται στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έδωσε στον Επστάιν προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς του, επιτρέποντας ορισμένες υπηρεσίες μέχρι τότε.

Τα δημοσιευμένα αρχεία δείχνουν ότι, ενώ έκλεισε τους πολλαπλούς λογαριασμούς του Επστάιν στην τράπεζα, εξακολουθούσε να του προσφέρει υπηρεσίες πολύ πέρα ​​από αυτήν την προθεσμία.

Αυτές περιελάμβαναν βοήθεια με την επιστροφή μιας προκαταβολής 10.000 ευρώ από έναν αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz στο Παρίσι, καθώς και τουλάχιστον δύο εντολές συναλλάγματος άνω των 6.000 ευρώ η καθεμία.

Τα αρχεία δείχνουν ότι χρειάστηκε η είδηση ​​της σύλληψής του στις 6 Ιουλίου 2019, σχεδόν επτά μήνες αργότερα, για να προχωρήσει η τράπεζα στην οριστική ρήξη με τον Επστάιν κλείνοντας επίσημα τους λογαριασμούς του.

Τις ώρες που ακολούθησαν την είδηση ​​της σύλληψης του Επστάιν, ο Fabrizio Campelli, τότε επικεφαλής διαχείρισης περιουσίας της Deutsche και νυν μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εποπτεύει την επενδυτική της τράπεζα, έστειλε ένα email σε έναν αναπληρωτή με ένα ρεπορτάζ για τη σύλληψη του Επστάιν, λέγοντας: «Μπορείτε παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι πελάτης τώρα;»

Η επακόλουθη κίνηση των email δείχνει πολυάριθμους λογαριασμούς Επστάιν στο σύστημα της Deutsche, αν και μέχρι τότε δεν είχαν υπόλοιπο. Δύο περιείχαν μερικά δολάρια, λιγότερα από 35, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου λογαριασμού Butterfly Trust, για τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρχε κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εγκλημάτων.

Η σύλληψη του Επστάιν πυροδότησε ένα εσωτερικό email προς το προσωπικό της Deutsche, στο οποίο απαριθμούνταν 28 λογαριασμοί, με θέμα: «ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Ανάγκη κλεισίματος λογαριασμών το συντομότερο δυνατό – παρακαλώ ιεραρχήστε σήμερα».

Η τράπεζα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι επικοινώνησε με τις αρχές αμέσως μετά τη σύλληψη του Επστάιν για συνεργασία.

Το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης επέκρινε έντονα την τράπεζα στον διακανονισμό του 2020 για την διενέργεια περιορισμένων ελέγχων στις πληρωμές του Επστάιν, μεταξύ τους χρηματικές καταβολές προς μοντέλα, παρά τα δημοσιεύματα του Τύπου που ανέφεραν ότι έφερνε «νεαρά κορίτσια… συχνά από την Ανατολική Ευρώπη» στις ΗΠΑ με τα ιδιωτικά του τζετ.

Η Deutsche Bank συμβιβάστηκε επίσης με τον Επστάιν για 75 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Επστάιν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για προσέλκυση ανήλικων κοριτσιών σε πορνεία και είχε εκτίσει λιγότερο από 13 μήνες φυλάκισης.

Η γερμανική τράπεζα τον ανέλαβε ως πελάτη το 2013, αφού η JPMorgan αποφάσισε να κλείσει τους μακροχρόνιους λογαριασμούς του στην αμερικανική τράπεζα.

Στις 3 Ιανουαρίου 2019, το γραφείο του Επστάιν ήθελε να μάθει πόσα μετρητά μπορούσε να βγάζει καθημερινά με την χρεωστική κάρτα Deutsche. Η απάντηση από την τράπεζα ήταν 12.000 δολάρια την ημέρα.

Στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα της προθεσμίας, ο διευθυντής της τράπεζας, Stewart Oldfield, ζήτησε από έναν άλλο υπάλληλο μια λίστα με τους λογαριασμούς που είχαν κλείσει μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

Σε επιστολή με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2019, σε επιστολόχαρτο της Deutsche Bank, ο Oldfield έγραψε σε μια άλλη τράπεζα που δεχόταν τα χρήματα του Επστάιν: «δεν γνωρίζουμε κανένα πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία ή τη χρήση» των λογαριασμών του.

Η τράπεζα συνέχισε να λειτουργεί έναν λογαριασμό του Επστάιν, που ονομάζεται Southern Trust Company, με περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια να μετακινούνται και να εξέρχονται τον Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με μια δήλωση, σε αυτό που φαίνεται να είναι χρήματα του Επστάιν που έφυγαν από την Deutsche για νέους λογαριασμούς.

Τον Απρίλιο του 2019, ένας λογαριασμός του Επστάιν στην Deutsche Bank πραγματοποίησε μεταφορές άνω των 100.000 δολαρίων σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με μια άλλη δήλωση.

Η τράπεζα κανόνισε επίσης την αποστολή άλλων 7.500 δολαρίων σε ευρώ σε μετρητά από την FedEx σε έναν βοηθό του Επστάιν στη Νέα Υόρκη, καθώς και των 50.000 ευρώ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Και τα δύο αιτήματα υποβλήθηκαν σε ένα μόνο email στις 9 Απριλίου.

Όταν ρωτήθηκε από έναν συνάδελφο για μια εξήγηση για το μεγάλο ποσό, ο Oldfield είπε: «Αυτή είναι μια αρκετά συνηθισμένη ανάληψη για αυτούς. Ο Τζέφρι έχει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι και του αρέσει να έχει μετρητά μαζί του όταν ταξιδεύει εκεί».

