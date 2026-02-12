search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 17:52
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός δικαστής απέρριψε την αίτηση αναστολής του BBC στην υπόθεση δυσφήμισης του Τραμπ

Αμερικανός δικαστής απέρριψε την αίτηση του BBC να παραμείνει «παγωμένη» η υπόθεση στην αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επεξεργασία μιας ομιλίας του, η οποία έδωσε την εντύπωση ότι έδωσε εντολή σε υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας ότι τον δυσφήμισε, συνδυάζοντας αποσπάσματα από μια ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου 2021, πριν την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Το BBC παρέλειψε ένα μακροσκελές τμήμα στο οποίο καλούσε σε ειρηνική διαμαρτυρία.

Η αγωγή του Τραμπ ισχυρίζεται ότι το BBC τον δυσφήμισε και παραβίασε έναν νόμο της Φλόριντα που απαγορεύει τις παραπλανητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ζητά τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για καθεμία από τις δύο κατηγορίες της αγωγής.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Ρόι Άλτμαν απέρριψε την Τετάρτη την αίτηση του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Σε ξεχωριστή απόφαση, ο δικαστής ορίζει ημερομηνία δίκης δύο εβδομάδων για τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα υπερασπιστεί την υπόθεση και θα επιδιώξει την απόρριψή της, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία επειδή δεν μετέδιδε το πρόγραμμα στη Φλόριντα και ότι ο πρόεδρος δεν μπορούσε να αποδείξει την αξίωση αποζημιώσεων επειδή επανεξελέγη μετά την μετάδοσή του.

