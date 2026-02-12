search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 18:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 16:42

Σοκ στο Λονδίνο: 13χρονος μαχαίρωσε συμμαθητές του, φωνάζοντας «Αλλάχ Ακμπάρ» – Eίναι Βρετανός, διευκρίνισε η αστυνομία

12.02.2026 16:42
maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Kατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας απαγγέλθηκαν σε έναν 13χρονο στο Λονδίνο, ο οποίος είναι ύποπτος ότι μαχαίρωσε τραυματίζοντας σοβαρά δύο μαθητές σε γυμνάσιο στο βορειοδυτικό Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Στον 13χρονο απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες ότι ψέκασε με εντομοκτόνο έναν τρίτο μαθητή του Kingsbury High School και για κατοχή μαχαιριού.

Τα δύο θύματα, δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών, εξακολουθούν σήμερα να νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Τα τραύματά τους, «τα οποία είναι σοβαρά, δεν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Για να αποφευχθούν εικασίες στο διαδίκτυο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο έφηβος αυτός έχει γεννηθεί στη Βρετανία και είναι βρετανικής υπηκοότητας.

Ο ύποπτος συνελήφθη κοντά σε τζαμί μερικές ώρες μετά την επίθεση ενώ υπάρχουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 13χρονος φέρεται να φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ».

Η αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας του Λονδίνου έχει επιφορτιστεί με την έρευνα, λόγω «ανησυχιών» γύρω από τα κίνητρα του εφήβου. Ωστόσο σε αυτό το στάδιο, το «περιστατικό» αυτό «δεν χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια», διευκρίνισε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής επιχειρήσεων αυτής της μονάδας.

Πρόκειται «για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες κατά ενός νεαρού αγοριού», δήλωσε η ίδια σήμερα, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία.

Η Βρετανία και ιδιαιτέρως η πρωτεύουσά της, το Λονδίνο, βρίσκονται για χρόνια αντιμέτωπες με τη μάστιγα των επιθέσεων με μαχαίρι μεταξύ εφήβων, οι οποίες μερικές φορές συνδέονται με τη νοοτροπία συμμοριών, ενώ τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών καταγγέλλουν γενικότερα μια αύξηση της βίας στα σχολεία.

Διαβάστε επίσης:

Ιβάν ο… Καποδίστριας για τη Ζαχάροβα – «Ρώσος πολιτικός ελληνικής καταγωγής»

Financial Times: Η Κίνα θέλει να δημιουργήσει τον «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού» μέσω της Αρκτικής

Κραν Μοντανά: Εξοργισμένοι συγγενείς θυμάτων επιτέθηκαν στο ζεύγος Μορέτι κατά την άφιξή του για κατάθεση (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Zayn Malik Gigi Hadid
LIFESTYLE

Ζέικ Μαλίκ για Τζίτζι Χαντίντ: Την αγαπώ αλλά δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένος μαζί της

Untitled-design-10
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία βάζει στο στόχαστρο αυτοκίνητο για να το κλέψει, τους πρόδωσε ο συναγερμός – Βίντεο ντοκουμέντο

zoi-adonis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο»  – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Aspen Ministers Forum στο Βερολίνο ο Γιώργος Παπανδρέου

tasoulas tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσάι, «Ηπειρώτικα» και ο οδικός χάρτης για το νέο κόμμα: Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 18:00
Zayn Malik Gigi Hadid
LIFESTYLE

Ζέικ Μαλίκ για Τζίτζι Χαντίντ: Την αγαπώ αλλά δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένος μαζί της

Untitled-design-10
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία βάζει στο στόχαστρο αυτοκίνητο για να το κλέψει, τους πρόδωσε ο συναγερμός – Βίντεο ντοκουμέντο

zoi-adonis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο»  – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

1 / 3