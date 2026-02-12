Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει την επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα, ανακοίνωσε ο «τσάρος των συνόρων»

Ο επικεφαλής των συνόρων Τομ Χόμαν δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με την πρότασή του να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα.

«Έχουμε μειώσει σημαντικά τον αριθμό των στόχων για δράση επιβολής» στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων ως αποτέλεσμα της εισροής χιλιάδων αξιωματικών από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης και προστασίας των συνόρων των ΗΠΑ, δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χόμαν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόσυρση 700 αξιωματικών από την περιοχή που περιλαμβάνει τη Μινεάπολη και το St. Paul.

«Θα παραμείνω επίσης στη Μινεσότα λίγο περισσότερο για να επιβλέψω την αποχώρηση, για να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το πρωί της Πέμπτης.

Ο Χόμαν είπε ότι η Μινεσότα έχει γίνει «λιγότερο πολιτεία-καταφύγιο» από τότε που οι τοπικοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν περισσότερο με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης εν μέσω μιας αύξησης του προσωπικού στην πολιτεία, άνω των 2.000 ατόμων.

Η συνολική απόσυρση «θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε το πρωί της Πέμπτης στη Μινεάπολη.

