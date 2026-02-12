search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 17:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 16:43

Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει την επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα, ανακοίνωσε ο «τσάρος των συνόρων»

12.02.2026 16:43
tom xoman ice 88- new

Ο επικεφαλής των συνόρων Τομ Χόμαν δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με την πρότασή του να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα.

«Έχουμε μειώσει σημαντικά τον αριθμό των στόχων για δράση επιβολής» στην περιοχή των Δίδυμων Πόλεων ως αποτέλεσμα της εισροής χιλιάδων αξιωματικών από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης και προστασίας των συνόρων των ΗΠΑ, δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χόμαν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόσυρση 700 αξιωματικών από την περιοχή που περιλαμβάνει τη Μινεάπολη και το St. Paul.

«Θα παραμείνω επίσης στη Μινεσότα λίγο περισσότερο για να επιβλέψω την αποχώρηση, για να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το πρωί της Πέμπτης.

Ο Χόμαν είπε ότι η Μινεσότα έχει γίνει «λιγότερο πολιτεία-καταφύγιο» από τότε που οι τοπικοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν περισσότερο με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης εν μέσω μιας αύξησης του προσωπικού στην πολιτεία, άνω των 2.000 ατόμων.

Η συνολική απόσυρση «θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε το πρωί της Πέμπτης στη Μινεάπολη.

Διαβάστε επίσης:

Ιβάν ο… Καποδίστριας για τη Ζαχάροβα – «Ρώσος πολιτικός ελληνικής καταγωγής»

Financial Times: Η Κίνα θέλει να δημιουργήσει τον «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού» μέσω της Αρκτικής

Κραν Μοντανά: Εξοργισμένοι συγγενείς θυμάτων επιτέθηκαν στο ζεύγος Μορέτι κατά την άφιξή του για κατάθεση (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi-adonis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο»  – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Aspen Ministers Forum στο Βερολίνο ο Γιώργος Παπανδρέου

tasoulas tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσάι, «Ηπειρώτικα» και ο οδικός χάρτης για το νέο κόμμα: Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Τσίπρα

DEH – Foivi
BUSINESS

Φοίβη: Νέο εργαλείο ΑΙ για την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών της ΔΕΗ που ενισχύει την ψηφιακή εμπειρία

bbc_logo
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός δικαστής απέρριψε την αίτηση αναστολής του BBC στην υπόθεση δυσφήμισης του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 17:43
zoi-adonis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο»  – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Aspen Ministers Forum στο Βερολίνο ο Γιώργος Παπανδρέου

tasoulas tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσάι, «Ηπειρώτικα» και ο οδικός χάρτης για το νέο κόμμα: Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Τσίπρα

1 / 3