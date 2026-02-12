search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 18:58
12.02.2026 18:12

Τουρκία: Ύποπτος διέφυγε καβάλα σε… γαϊδαρο μετά από ληστεία κοσμηματοπωλείου (Video)

12.02.2026 18:12
listeia diafygi

Ένας κλέφτης χρησιμοποίησε ένα περονοφόρο ανυψωτικό για να εισβάλει σε ένα κοσμηματοπωλείο πριν φύγει από το σημείο με ένα γαϊδούρι, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο.

Ο άνδρας, γνωστός μόνο ως MC, κατάφερε να δραπετεύσει αφού λήστεψε ένα κατάστημα στην Καισάρεια της κεντρικής Τουρκίας, την Τρίτη.

Πλάνα τον δείχνουν να είναι καβάλα πάνω στο ζώο αφού έκλεψε πολύτιμα κοσμήματα από το κατάστημα, πριν συλληφθεί.

Τα πλάνα ασφαλείας δείχνουν επίσης τον μασκοφόρο ύποπτο να χρησιμοποιεί ένα περονοφόρο ανυψωτικό για να ανοίξει τα μεταλλικά παντζούρια του καταστήματος, από όπου φέρεται να έκλεψε 150 γραμμάρια χρυσού.

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης τον δείχνει να σπάει ένα παράθυρο για να φτάσει στον πάγκο του καταστήματος.

Στη συνέχεια, σπρώχνει τον γυάλινο πάγκο στο πλάι και πηδάει από πάνω του, πριν αρχίσει να ψάχνει μανιωδώς.

Ο ύποπτος φαίνεται στη συνέχεια να βρίσκει κάτι πριν δραπετεύσει, πηδώντας πίσω πάνω από τα ντουλάπια και έξω από το παράθυρο.

Μόλις βγήκε έξω, καταγράφηκε από πολλές κάμερες να κινείται στην άδεια πόλη πάνω σε ένα γαϊδούρι που περίμενε κοντά.

Αρκετές λήψεις δείχνουν το γαϊδούρι να περπατάει στον δρόμο, με τον ύποπτο καθισμένο στην πλάτη του.

Ο 26χρονος ύποπτος βρέθηκε αργότερα και συνελήφθη από την αστυνομία. Τον αναγνώρισαν μέσω του βίντεο και ξεκίνησαν έρευνα. Το βίντεο τον έδειχνε να τον βγάζουν από το τμήμα δύο αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί φαίνονται επίσης να ξεθάβουν τα κλεμμένα χρυσά κοσμήματα, τα οποία ήταν τυλιγμένα σε μια μαύρη πλαστική σακούλα και θαμμένα σε ένα λασπωμένο κομμάτι γης.

Τα κλοπιμαία, τα οποία περιλάμβαναν περίτεχνα δαχτυλίδια, κολιέ και βραχιόλια, επιστράφηκαν αργότερα στον ιδιοκτήτη τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα γαϊδούρι χρησιμοποιείται ως μέσο διαφυγής, αλλά καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Κλέφτες στην Κολομβία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους το 2013, όταν το γαϊδούρι τους έκανε πολύ θόρυβο και κινητοποίησε την τοπική αστυνομία.

Μια ομάδα ανδρών είχε κλέψει το γαϊδούρι για να το χρησιμοποιήσει για τη διαφυγή τους, καθώς έκλεβαν διάφορα τρόφιμα από ένα κατάστημα στη μικρή πόλη Juan de Acosta, στη βόρεια παράκτια περιοχή της χώρας.

Αλλά το 10χρονο ζώο ονόματι Xavi αρνήθηκε να συνεργαστεί και έκανε τόσο θόρυβο που η αστυνομία ήρθε να ερευνήσει, ωθώντας τους εγκληματίες να φύγουν και τα αντικείμενα να επιστραφούν στον καταστηματάρχη.

Ο Xavi κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για 12 ώρες μέχρι να έρθει ο ιδιοκτήτης του, Orlando Olivares, να το παραλάβει.

