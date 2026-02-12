Σοκαριστικό βίντεο στη Χιλή: Οδηγός περνάει με το αυτοκίνητό του πάνω από… ληστές που πετάχτηκαν μπροστά του σε αυτοκινητόδρομο

Το έχουμε δει να συμβαίνει στις ταινίες, ήρθε η ώρα να το δούμε και στην αληθινή ζωή.

Ο λόγος για μια κινηματογραφική σκηνή που εκτυλίχθηκε σε αυτοκινητόδρομο στο Σαντιάγο της Χιλής, όταν ένα αυτοκίνητο κατάφερε να αποφύγει την τελευταία στιγμή ένοπλη ληστεία πατώντας τους δράστες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο δύο αυτοκίνητα, ένα μαύρο και ένα λευκό, οδηγούν κανονικά σε αυτοκινητόδρομο, όταν φτάνουν σε μία έξοδο. Τότε το μαύρο όχημα σταματάει ξαφνικά μπροστά από το άλλο σε μία προσπάθεια να το υποχρεώσει να ακινητοποιηθεί.

Αμέσως, βγαίνουν από το αυτοκίνητο δύο κουκουλοφόροι με πιστόλια στα χέρια. Χωρίς δεύτερη σκέψη το λευκό αυτοκίνητο επιταχύνει και πατάει τους δύο δράστες πριν προλάβουν να πλησιάσουν το όχημα.

Robbers are getting creative they are blocking your car at the highway ramp, then walk up once you’re trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/DSxGa0zI8O — RaphouseTV uncut (@Raphousetvuncut) February 10, 2026

Ο ένας δράστης προλαβαίνει να πυροβολήσει μία φορά αλλά χωρίς επιτυχία. Το λευκό όχημα διέφυγε με ασφάλεια χωρίς να προκύψει κάποιος τραυματισμός.



Σύμφωνα με τη Daily Mail, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το περιστατικό, η γυναίκα στο λευκό όχημα ακούγεται να λέει: «λένε ότι αυτή η περιοχή είναι κάπως επικίνδυνη». Στη συνέχεια η γυναίκα ουρλιάζει την ώρα που χτυπάνε τους κουκουλοφόρους, ενώ ο οδηγός προσπαθούσε να κρατήσει την ψυχραιμία του.



Το ζευγάρι ακούγεται να λέει πως ήθελε να σταματήσει πιο κάτω στον αυτοκινητόδρομο σε μια περιοχή που θεωρούσαν πιο ασφαλή.



«Είδα καθαρά το όπλο, η μόνη μου πρόθεση ήταν να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση»

Μιλώντας σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο οδηγός του λευκού οχήματος επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η γυναίκα του υποψιάζονταν το μαύρο όχημα που βρισκόταν μπροστά τους πριν το περιστατικό.



«Όταν είδα έναν από αυτούς να βγαίνει κρατώντας ένα όπλο, η μόνη μου πρόθεση ήταν να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση», τόνισε.



Επίσης, σημείωσε πως «ο αδελφός μου είχε υποστεί μια πανομοιότυπη ληστεία σε μια κοντινή περιοχή, οπότε ήμουν ψυχολογικά προετοιμασμένος για μια παρόμοια κατάσταση. Ήταν δευτερόλεπτα, αλλά μου φάνηκαν σαν μια ζωή. Είδα καθαρά το όπλο και έψαξα για μια διέξοδο».



Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στο σημείο του συμβάντος.

