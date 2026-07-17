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17.07.2026 18:07

Η Choose διακρίνεται με Bronze Award στα Effie Awards για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

17.07.2026 18:07
Choose Effie

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Οι πιο δυνατές καμπάνιες δεν μετριούνται μόνο με αριθμούς. Μετριούνται στις στιγμές που κάνουν κάποιον να χαμογελάσει, να συγκινηθεί, να θυμηθεί τον άνθρωπο που πίστεψε σε εκείνον όταν κανείς άλλος δεν το έκανε. Αυτό ήταν το στοίχημα της καμπάνιας «Πίσω από τα Φώτα» που δημιούργησε η Choose για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ένα στοίχημα που επιβεβαιώθηκε με τη Bronze διάκρισή της στα Effie Awards Hellas 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, που αναγνωρίζει καμπάνιες, οι οποίες συνδυάζουν στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στο Agora του One&Only Aesthesis, όπου τιμήθηκαν οι καμπάνιες που ξεχώρισαν για την ικανότητά τους να μετατρέπουν μια δυνατή ιδέα σε ουσιαστικό αντίκτυπο για τα brands και το κοινό τους.

Με το «Πίσω από τα Φώτα», η Choose επέλεξε να αφηγηθεί μια ιστορία για εκείνους που σπάνια βρίσκονται στο προσκήνιο. Στον πυρήνα της δημιουργικής ιδέας βρέθηκε μια απλή αλλά βαθιά ανθρώπινη αλήθεια: πίσω από κάθε άνθρωπο που ξεχωρίζει υπάρχει κάποιος που πίστεψε πρώτος σε εκείνον.

Η Choose επέλεξε να αφηγηθεί μια ιστορία για εκείνους που σπάνια βρίσκονται στο προσκήνιο – τους γονείς, τους παππούδες, τους δασκάλους, τους μέντορες και όλους όσοι στηρίζουν διακριτικά τους ανθρώπους τους χωρίς να ζητούν αναγνώριση. Η ιστορία του παππού, που ενέπνευσε την εγγονή του να κοιτάξει ψηλά και να κυνηγήσει τα όνειρά της, υπενθύμισε ότι πίσω από κάθε φως υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που έδωσε σε κάποιον τη δύναμη να προχωρήσει. Ένα μήνυμα που συνδέει με αυθεντικότητα τη διαχρονική παρουσία του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με την ενέργεια που γεννιέται μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και γίνεται κινητήρια δύναμη για το μέλλον.

Η στρατηγική της καμπάνιας βασίστηκε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος επικοινωνίας, αξιοποιώντας συνδυαστικά την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα ψηφιακά και τα έντυπα μέσα, ώστε να εξασφαλίσει μια συνεπή εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής με το κοινό.

Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα «Ιστορίες Πίσω από τα Φώτα», η καμπάνια ξεπέρασε τα όρια της διαφήμισης, δίνοντας στους ίδιους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες και να γίνουν μέρος μιας συλλογικής αφήγησης που προβάλλει τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Η πολυεπίπεδη προσέγγιση της καμπάνιας εξασφάλισε ισχυρή παρουσία σε όλα τα βασικά σημεία επαφής με το κοινό και εξαιρετική απήχηση, ξεπερνώντας τα 170 εκατομμύρια συνολικά impressions και επιτυγχάνοντας κάλυψη που άγγιξε το 80%. Το «Πίσω από τα Φώτα» κατάφερε να μετατρέψει ένα αυθεντικό ανθρώπινο insight σε μετρήσιμο επικοινωνιακό αποτέλεσμα, διατηρώντας το brand στην κορυφή της προτίμησης των καταναλωτών.

Η διάκριση στα Effie Awards αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για τη δημιουργική ομάδα της Choose και για όλους όσοι πίστεψαν σε μια ιδέα που αποδεικνύει ότι η πιο ουσιαστική επικοινωνία δεν είναι πάντα αυτή που μιλά πιο δυνατά, αλλά εκείνη που μιλά πιο αληθινά.

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