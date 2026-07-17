Πάνω από 200 χώρες στηρίζουν τον Ινφαντίνο για τέταρτη θητεία στη FIFA παρά το σκάνδαλο Μπαλογκάν

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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει την επίσημη υποστήριξη περισσότερων από 200 χωρών για επανεκλογή ως πρόεδρος της FIFA, παρά το κλίμα αναταραχής που έχει δημιουργηθεί από το σκάνδαλο γύρω από την αναστολή της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν.

Ελάχιστες από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA απομένουν να στείλουν επιστολές υποστήριξης στον Ινφαντίνο, ο οποίος πρόκειται να εκλεγεί για τέταρτη θητεία με σαρωτική νίκη στο συνέδριό της τον Μάρτιο. Ένας μικρός αριθμός ευρωπαϊκών χωρών είναι μεταξύ των χωρών που δεν έχουν ακόμη αποστείλει επιστολές υποστήριξης, με τη Γερμανία να είναι η πιο αναγνωρισμένη ποδοσφαιρική ομοσπονδία που δεν έχει ακόμη παράσχει επίσημη υποστήριξη.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως τις 18 Νοεμβρίου, ενώ οι επιστολές μπορούν επίσης να αποσυρθούν ή να μεταφερθούν σε διαφορετικό υποψήφιο. Αλλά ο Ινφαντίνο είναι επί του παρόντος ο μόνος υποψήφιος και ορισμένες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες έχουν δεχθεί συνεχείς πιέσεις εντός της FIFA για να επιβεβαιώσουν την πίστη τους. Θεωρητικά, αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται βάσει του κώδικα δεοντολογίας της FIFA.

Παρόλο που παραμένει η ανησυχία μετά την παραδοχή του Ντόναλντ Τραμπ ότι άσκησε πιέσεις στη FIFA για να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα του επιθετικού των ΗΠΑ, Μπαλογκάν, εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται υπέρ του. Ο Ινφαντίνο δεν χρειάζεται να βασιστεί στην υποστήριξη της Ευρώπης για να εξασφαλίσει μια συντριπτική νίκη και, σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου έχει επιβεβαιώσει την υποστήριξή του για την επανεκλογή του. Η αγγλική ομοσπονδία είναι μεταξύ εκείνων που έχουν στείλει την επιστολή της πολύ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η UEFA έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή της στη FIFA σε μια σειρά από πρόσφατα ζητήματα, όπως το περιστατικό Μπαλογκάν και ο αποκλεισμός του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν είναι σαφές εάν η ηγεσία του διοικητικού οργάνου θα ωθηθεί να υποστηρίξει επίσημα έναν υποψήφιο για τις εκλογές. Ορισμένες πηγές κοντά στην ιεραρχία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πιστεύουν ότι ένας υποψήφιος που θα μπορούσε να συγκεντρώσει 30 ή 40 ψήφους θα ήταν τουλάχιστον σε θέση να ανοίξει μια νόμιμη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την κατεύθυνση της FIFA.

Οι ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα συνεδριάσουν στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, αν και, με τον Ινφαντίνο να διευθύνει τη συνάντηση, το θέμα των πρόσφατων σκανδάλων είναι απίθανο να αποτελέσει θέμα ημερήσιας διάταξης. Η οικονομική απόδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τυχόν μεταγενέστερα οφέλη που θα μπορούσαν να μετακυλιστούν στις Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν θέμα συζήτησης.

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