«Έφραξαν» οι έξοδοι της Αθήνας από τους αδειούχους: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Αθηνών – Κορίνθου και Αττική Οδό, «βουλιάζει» ο Πειραιάς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αποχωρούν από την πρωτεύουσα οι αδειούχοι του Ιουλίου αλλά και οι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου, που αποφάσισαν μίνι απόδραση, μιας και η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αθηνών Κορίνθου και την Αττική Οδό, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.



Live η κίνηση στους δρόμους εδώ



Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτή την ώρα παρατηρείται στην Λεωφόρο Κηφισού καθώς από το ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος μέχρι και τη Μεταμόρφωση, στο μεγαλύτερο μέρος της είναι στο «κόκκινο».





Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση παρατηρείται:

– Στη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ποσειδώνος έως τη Μεταμόρφωση με το μεγαλύτερο πρόβλημα να καταγράφεται στο ρεύμα προς Λαμία

– Στην Αττική Οδό από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι την Παλλήνη

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα άνω των 30΄ από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). https://t.co/LtiRlJOMvz — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 17, 2026

– Στη Λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι και τον Χολαργό

– Στη Λεωφόρο Κηφισιάς από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι



– Αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά







Δυσκολίες στο κέντρο της Αθήνας λόγω τροχαίου

Παραμένει αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Νωρίτερα λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στην οδό Πανεπιστημίου, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, παρατηρήθηκε μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.



Λιμάνι Πειραιά: 19.000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Την ίδια ώρα και η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες.



Στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μόνο την Παρασκευή αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Από αυτά, 23 πλοία αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 25 πλοία και 32 ταχύπλοα.

Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια και από το Λαύριο 14.

Διαβάστε επίσης:

Παρέμβαση στο Άργος για τον δολοφονημένο από αστυνομικά πυρά Θοδωρή

Καιρός: Ποιες θα είναι οι πιο «καυτές» πόλεις με 40άρια – Πότε κορυφώνεται η ζέστη – «SOS» για κίνδυνο φωτιάς λόγω ανέμων και ξηρασίας

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου











