Σεισμός 7,4 βαθμών στο Μεξικό και προειδοποίηση για τσουνάμι – Σοκαριστικά βίντεο με τα κτίρια να κουνιούνται σαν ψεύτικα (Video)

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Terrifying moments as buildings sway violently following a powerful 7.4-magnitude earthquake off Mexico's Pacific coast. pic.twitter.com/rJju7oHef2 July 17, 2026

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4, con epicentro frente a la costa de Chiapas, México, fue percibido en varios países de la región, incluyendo Guatemala y El Salvador.



En Guatemala, decenas de personas evacuaron edificios como medida preventiva. pic.twitter.com/dJnDM6LW2y — Jorge Manzanares 🇸🇻 (@JorgeManzaSV) July 17, 2026

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα παλιρροϊκά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Έλληνας σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, η περιοχή έχει πολύ υψηλό σεισμικό δυναμικό δεδομένου ότι και στο παρελθόν έγιναν μεγάλοι σεισμοί.

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