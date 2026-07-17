search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 19:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 18:18

Σεισμός 7,4 βαθμών στο Μεξικό και προειδοποίηση για τσουνάμι – Σοκαριστικά βίντεο με τα κτίρια να κουνιούνται σαν ψεύτικα (Video)

17.07.2026 18:18
seismos mexico

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα παλιρροϊκά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Έλληνας σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, η περιοχή έχει πολύ υψηλό σεισμικό δυναμικό δεδομένου ότι και στο παρελθόν έγιναν μεγάλοι σεισμοί.

Διαβάστε επίσης:

Εντείνονται τα ερωτήματα για τους στόχους των ΗΠΑ – Γιατί επιτίθενται στις πολιτικές υποδομές του νότιου Ιράν

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ» – Βίντεο του ιρανικού πρακτορείου Fars με τη διαδρομή του Αμερικανού προέδρου

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ επίσημα επικεφαλής των Εργατικών – Την επόμενη εβδομάδα γίνεται ο νέος πρωθυπουργός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia kinisi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όπου φύγει φύγει οι αδειούχοι του Ιουλίου: Αυξημένη κίνηση στις εξόδους, σημειωτόν στα διόδια

tragoudistria-tourkia
LIFESTYLE

Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών η Σίλα Γκέντζογλου, η Τουρκάλα τραγουδίστρια που είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

Metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή (19/7), τα τελευταία δρομολόγια

tzenifer lopez italia- new
LIFESTYLE

Μοίρασε… εγκεφαλικά η Τζένιφερ Λόπεζ με το σόου της στους Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα (Photos/Video)

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

sintagi-new
CUCINA POVERA

Η εξαιρετική μαρμελάδα πεπόνι και οι απίθανοι συνδυασμοί της

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 19:48
diodia kinisi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όπου φύγει φύγει οι αδειούχοι του Ιουλίου: Αυξημένη κίνηση στις εξόδους, σημειωτόν στα διόδια

tragoudistria-tourkia
LIFESTYLE

Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών η Σίλα Γκέντζογλου, η Τουρκάλα τραγουδίστρια που είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

Metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή (19/7), τα τελευταία δρομολόγια

1 / 3